미국의 전설적인 록밴드 너바나가 '네버마인드' 앨범 출시 30주년을 맞아 리마스터링 앨범을 재발매한다.미국 음반사 게펀 레코드와 유니버설 뮤직은 오는 11월 12일(이하 현지시간) '네버마인드' 30주년 기념 앨범을 출시한다고 23일 미국 연예매체 버라이어티 등이 보도했다.재발매 앨범에는 70개 미공개 트랙을 비롯해 94개의 오디오와 비디오 트랙이 담긴다.새롭게 공개되는 트랙은 너바나가 1991∼92년 미국, 네덜란드, 호주, 일본에서 진행했던 실황 공연 영상을 포함한다.'네버마인드'는 1991년 9월 24일 발매됐으며 얼터너티브 록을 주류 음악으로 끌어올린 1990년대의 대표적인 록 앨범으로 평가받는다.이 앨범은 '스멜스 라이크 틴 스피릿'(Smells Like Teen Spirit), '컴 애즈 유 아'(Come As You Are) 등의 히트 싱글을 담고 있으며 전 세계적으로 3천만 장 이상 팔렸다./연합뉴스