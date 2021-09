40년 만에 컴백한 아바 신곡, 영국 등 유튜브 트렌딩 1위

SNS에 맘마미아 노래 립싱크 영상 등 젊은층서도 인기몰이스웨덴 출신의 세계적 팝그룹 아바(ABBA)가 약 40년 만에 선보인 신곡 2곡이 세대를 아우르는 인기를 얻고 있다고 영국 일간 가디언이 3일(현지시간) 보도했다.가디언에 따르면 오는 11월 5일 발매될 아바의 새 앨범(ABBA Voyage) 수록곡 10곡 가운데 선공개된 '아이 스틸 해브 페이스 인 유(I Still Have Faith in You)'와 '돈 셧 미 다운(Don't Shut Me Down)' 2곡이 영국을 포함한 12개 나라 유튜브 트렌딩 랭킹에서 각각 1위와 3위에 올랐다고 3일(현지시간) 보도했다.전날 공개된 2곡 가운데 아이 스틸 해브 페이스 인 유는 영국에서만 440만 건의 조회 수를 기록한 것으로 나타났다.돈 셧 미 다운의 조회 수는 140만 건이다.또 아바가 지난 1일 개설한 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok) 계정 팔로워는 3일만에 99만1천 명을 기록했다.첫 게시물인 '댄싱퀸' 피아노 연주 영상은 7백30만 건의 조회 수를 기록하기도 했다.1990년대 중반∼2000년대 초에 태어난 Z세대 팬들은 영화 '맘마미아'의 노래 등을 립싱크하는 다양한 영상들도 선보이고 있다.이처럼 모든 연령대의 팬들이 팝 전설의 귀환을 반기는 것을 두고 아바의 공식 국제 팬클럽 잡지 편집자인 게리 콜린스는 "아바는 세대를 초월한 매력을 갖고 있기 때문에 그들의 음악은 10대 사이에서 인기가 매우 많았다"고 말했다.또 "음악은 어려움을 극복할 수 있게 하는 수단이다"라며 "사람들은 현재 나쁜 시기를 겪고 있고 조금 더 즐거운 무언가가 돌아오기를 갈망하고 있다"고 덧붙였다.1972년 결성돼 세계적 인기를 끌었던 아바는 1982년 이후 활동을 중단했다.그러나 전날 아바는 약 40년 만에 컴백 소식을 알렸다.이들은 오는 11월 새 앨범을 발매하고, 내년 5월 영국 런던에서 디지털 아바타를 내세운 공연도 펼칠 예정이다./연합뉴스