[패럴림픽] "결혼해 주오"…가이드 러너에게 프러포즈 받은 女육상선수(종합)

박세진 특파원·도쿄패럴림픽 공동취재단 = 시각 장애인이 출전하는 도쿄패럴림픽 여자육상 경기에서 동반 주자가 평생의 동반자로 바뀌는 훈훈한 장면이 펼쳐졌다.마이니치신문 등에 따르면 2일 도쿄 국립경기장에서 열린 여자 육상 200m(스포츠등급 T11) 예선에 4조로 출전한 케우라니두레이어 페레이라 세메도(32)는 33초04로 조 4위, 전체 15명 중 14위로 처져 탈락했다.서아프리카의 섬나라 카보베르데 출신인 그는 예선에서 떨어져 실망해야 할 상황이었지만 만면에 함박웃음을 짓는 환희의 순간을 맞았다.준결선행을 놓친 후 가쁜 숨을 몰아쉬는 그녀를 향해 가이드러너인 마누엘 안토니오 바스다베이가(30)가 프러포즈를 했기 때문이다.바스다베이는 트랙에 무릎을 꿇고 페레이라 세메도에게 평생을 함께 살자는 의미를 담은 반지를 건네며 "나와 결혼해줄래?"라고 물었다.갑작스러운 프러포즈에 잠시 당황한 표정을 지은 페레이라 세메도는 함박웃음으로 청혼을 수락했다.그는 "지금 기분을 표현할 말이 없을 정도로 여러 감정이 가슴에서 용솟음치고 있다"고 소감을 밝혔다.동반 주자로 11년간 지낸 바스다베이가는 올해 7월 페레이라 세메도가 대표 선수로 결정됐을 때부터 깜짝 프러포즈를 준비했다며 이날이 최고의 기회라고 생각했다고 말했다.로맨틱한 프러포즈 광경에 함께 뛴 가이드러너들이 먼저 일제히 환호했고, 무슨 상황인지 묻는 '파트너' 시각장애 선수들에게 귓속말을 건넸다.동료 선수와 가이드러너들이 뜨거운 축복의 박수를 보내는 가운데 둘은 서로를 꼭 껴안으며 미래를 약속했다.국제패럴림픽위원회(IPC)는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 프러포즈 영상을 소개하며 '인생에서도 둘이 함께 달리기를!(May the two of them run together for life!)'이라는 축하의 메시지를 전했다.페레이라 세메도는 포르투갈 리스본에서 물리치료를 전공했고, 선수와 모델로 활동 중이다.패럴림픽 홈페이지가 공개한 프로필에서 그녀는 자신에게 가장 영향을 준 인물로 '가이드러너'를 꼽은 바 있는데, 자신의 눈이 돼준 가이드러너와 인생 레이스를 함께 하게 됐다.시각장애 육상의 경우 장애인 선수와 비장애인 가이드러너가 2인 1조로 함께 달린다.훈련도, 경기도, 시상도 함께한다.가이드러너는 선수의 출발 위치, 자세를 잡아주고 끈으로 서로의 손을 연결해 전 레이스를 동행한다.선수의 눈이자 파트너이자 페이스메이커인 가이드러너는 선수의 50㎝ 이내에서 달려야 한다.가이드러너가 부정 출발을 하거나 선수보다 먼저 결승선을 통과하면 해당 선수는 실격된다.도쿄 대회를 끝으로 은퇴할 생각이었던 페레이라세메도는 계속 곁에 있어 줄 평생 동반자를 얻게 되어 '2인3각'(二人三脚·두 사람의 한쪽 발목 묶어 세 발처럼 뛰는 경기)으로 육상을 계속하겠다는 의욕을 보였다고 마이니치신문은 전했다./연합뉴스