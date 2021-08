러 대사 "아프간 은신 IS 대원 4천명…反탈레반, 저항능력 없어"(종합2보)

아프간 주재 대사 밝혀…"실질 통제하는 탈레반 외에 대안 없다""反탈레반 세력, 주민 지지 못 얻어…탈레반, 러와 경제협력 기대"아프가니스탄에서 활동 중인 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS) 대원은 4천 명 정도에 불과하다고 아프간 주재 러시아 대사가 밝혔다.25일(현지시간) 러시아 스푸트니크 통신 등에 따르면 드미트리 쥐르노프 주(駐)아프간 러시아 대사는 이날 자국 유명 언론인이 운영하는 유튜브 채널 '솔로비요프 라이브'에 출연, 아프간 내 IS 대원들은 탈레반과의 충돌을 피해 은신하고 있다고 전했다.'IS-코라산'으로도 알려진 IS 아프간 지부는 2014년부터 아프간 지역에서 활동해 왔다.이들은 탈레반과 긴장 관계에 있는 것으로 알려졌다.쥐르노프 대사는 "충돌이 없는 것을 보면 IS는 숨어있다.그들은 수가 많지 않고 고작 4천명 정도"라면서 "(탈레반과의) 정면 충돌 시 결과가 어떨지 분명하기 때문에 숨어 있는 것"이라고 설명했다.탈레반이 지난 15일 아프간을 장악한 이후 카불 공항에 탈출 행렬이 이어지는 가운데 미국 정보당국은 공항과 주변 지역에서 탈레반 외에 IS 등 다른 무장단체의 테러 위협 가능성을 우려하고 있다.IS와 탈레반 모두 이슬람 수니파 계열이지만, IS는 시아파를 배교자로 삼아 처단하지 않는다는 이유로 그간 탈레반과 종종 대립해왔다.쥐르노프 대사는 아프간에서 "탈레반에 대한 대안은 없다"면서 그들이 수도 카불뿐만 아니라 국가 전체를 통제하고 있는 것이 현실이라고 지적했다.또 아프간 북동부 판지시르 계곡에 집결한 반(反)탈레반 저항세력과 관련해, 탈레반이 곧바로 전면적인 공세에 나서지는 않을 것으로 전망했다.그는 "탈레반이 판지시르 문제를 무력을 동원해 해결하려 했다면, 하루면 충분했을 것"이라면서 탈레반이 부드럽게 압박해 저항세력 지도자들이 무장투쟁의 가망이 없음을 깨닫게 하려는 것이라고 설명했다.그는 군벌 출신 아타 모함마드 누르 전(前) 발흐주 주지사와 북서부 헤라트의 군벌 출신 모하마드 이스마일 칸 등이 포함된 저항세력은 현지 주민들의 지지를 얻지 못하고 있으며, 탈레반에 실질적으로 저항할 능력도 없다고 지적했다.탈레반의 정치 부문 고위급 관계자는 최근 아프간 주재 러시아 대사관을 방문, 쥐르노프 대사에게 판지시르 지도자와 주민들에게 자신들의 '정치적 신호'를 전달해달라고 요청한 것으로 알려졌다.탈레반이 전달을 요청한 메시지는 지금까지 탈레반은 무력을 이용해 판지시르로 진입하려는 시도를 한 번도 하지 않았으며, 정치적 합의 등을 통해 상황을 해결하는 방안을 찾길 기대하고 있다는 것이었다고 쥐르노프는 밝힌 바 있다.쥐르노프 대사는 이밖에 탈레반은 러시아가 자원 개발 등 아프간 경제 발전에 참여하는 것에 열려있으며, 이웃한 타지키스탄, 우즈베키스탄 등의 중앙아 국가들과도 경제적 협력 관계를 맺고 싶어 한다고 전했다./연합뉴스