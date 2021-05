"WHO 보고서에 '코로나 중국기원설' 포함됐지만 간과"(종합)

첫 번째 환자가 접촉한 음식과 야생동물 시장 방문 등 담겨코로나 사태 초기 우한서 사망률 상승…지난해 대비 독감 환자 40% 증가세계보건기구(WHO)의 중국 현지조사 보고서에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) '중국 기원설'을 파악할 수 있는 자료가 담겼지만 제대로 조사가 이뤄지지 않았다는 주장이 나왔다.당시 자료는 WHO 패널이 지난 3월 발간한 보고서 가운데 200쪽에 달하는 부속 보고서에 포함돼 있다고 소식통을 인용해 CNN 방송이 25일(현지시간) 보도했다.부록에는 중국이 바이러스의 발생 시기를 포함한 코로나19에 대한 정보가 있었다는 점을 시사하는 자료가 담겨 있는 것으로 전해졌다.특히 인체에서 추출한 코로나19 표본을 저장·파괴하는 과정도 상세히 담겼던 것으로 알려졌다.또 첫 번째로 보고된 감염자가 2019년 12월 접한 28종의 음식 목록과 야생동물을 파는 재래시장에도 들렀던 내용이 담겼다는 것이다.이 자료를 근거로 중국 기원설을 주장하는 측에서 투명성 요구와, 중국에서 추가 조사를 벌여야 한다는 WHO 팀의 요구도 더욱 커질 수 있다고 CNN은 전했다.아직 코로나19 첫 환자가 보고된 우한을 포함한 중국 방문 조사 일정이 확정되지는 않았지만, 방문하게 된다면 구체적인 조사를 수행할 팀이 기존보다 작은 규모로 구성될 것이라는 게 소식통의 전언이다.◇ "중국, 광범위한 동물 검사 시기에 코로나 환자 발생"WHO의 부속 보고서에 따르면 중국은 2019년 12월 초 바이러스 전파 가능성이 있는 동물에 대한 광범위한 조사를 벌인다.보고서는 중국이 같은 달 7일 아프리카·아시아 원숭이와 사향노루, 고슴도치, 대나무쥐 등 야생동물 69종에서 표본을 추출했다고 기술했다.이에 대해 중국 국가보건위원회(NHC)는 2020년 2월 코로나바이러스 검사를 거친 결과 음성으로 나왔다고 주장했다.그러나 WHO 패널에서는 "이상하다"라는 의견이 나왔다고 한다.코로나19 환자가 발생하자 전파 가능성이 있는 동물의 표본을 검사하는 것 아니겠느냐는 의미로 해석될 수 있는 대목이다.실제로 NHC는 2019년 12월∼2020년 2월 표본을 추출해 동물 전염병을 검사한 것이라고 해명했지만, 2020년 2월 조사한 표본이 2019년 12월 7일 실시된 것만 포함되는지 아니면 2019년 전체인지 불분명하다는 게 CNN의 지적이다.당시 WHO 패널은 정기 조사라는 중국의 설명을 받아들였지만, 동물을 조사한 원자료를 요구했던 것으로 전해졌다.◇ 코로나19 사태 초기 높아진 사망률CNN은 또 의심할 대목으로 코로나19가 처음 보고된 지역을 중심으로 사망률이 높아졌다는 점을 들었다.소식통에 따르면 2020년 1월 셋째 주 우한(武漢)의 사망률이 올라가고, 곧이어 후베이(湖北)에서도 같은 현상이 벌어진 것으로 나타났다.이 때문에 이 지역에 이미 상당기간 코로나19가 확산한 것 아니냐는 의혹도 나온다.WHO 보고서는 중국 당국이 우한의 신화 병원에서 추출한 바이러스 표본을 폐기했다고 적었다.이와 함께 신화 병원에서 2019년 12월 발열에 따른 외래 환자는 그 전해 같은 달과 비교해 40% 늘어난 것으로 조사됐다.이미 우한과 후베이에 독감이 만연했다는 증거라고 CNN은 설명했다.◇ "우한 재래시장서 경증 환자 조사도 필요"WHO 보고서에서는 첫 번째 환자에 대한 자세한 설명을 담았다.이 환자는 가족이 경영하는 기업의 회계사로, 야생 동물을 접하거나 대규모 집회에 참여한 적도 없다.또 유증상자와 접촉하거나 여행한 적도 없을뿐더러 발원지로 의심받은 화난 재래시장을 방문하지도 않았다.보고서는 초기 환자 가운데 3분의 1만 재래시장에 노출됐고, 또 이 시장과 접촉한 환자 중 4분의 1은 다른 27개 시장과도 접촉이 있었다고 밝혔다.화난 시장과 코로나19 발생을 직접 연관 짓기는 어려운 셈이다.그러나 당시 심각한 증세를 보인 환자만 보고됐기 때문에 경증 환자에 대한 추가 조사를 통해 코로나19의 기원에 대한 연구가 필요하다는 지적이 나온다.이에 따라 WHO 패널은 비중증 환자 조사를 포함해 더욱 정밀한 연구를 원했다고 소식통은 전했다./연합뉴스