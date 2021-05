"가족과 시간을 보내는 것만큼 소중한 건 없다"

마이크로소프트 창업자 빌 게이츠의 장녀 제니퍼 게이츠가 13일(현지시간) SNS에 아버지와 단둘이 찍은 사진을 올렸다. 제니퍼 게이츠 SNS.

제니퍼가 지난 9일 SNS에 올린 가족사진. 아버지 빌 게이츠만 빠졌다. 제니퍼 SNS.

마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠의 큰 딸이 이번엔 아버지와 단둘이 찍은 사진을 SNS에 올렸다.빌 게이츠의 큰 딸인 제니퍼 게이츠는 13일(현지시간) SNS에 "가족 구성원과 함께 시간을 보내는 것만큼 가치 있는 건 없다(Nothing better than quality time with family members)"는 문구와 함께 아버지 빌 게이츠와 단둘이 찍은 사진을 게시했다.공개된 사진 속에는 편안한 차림의 반바지와 푸른색 셔츠를 입고 있는 빌 게이츠와 그의 옆에서 환하게 웃으며 다정하게 서 있는 제니퍼의 모습이 눈길을 끈다.앞서 제니퍼는 지난 9일 SNS에 아버지 빌 게이츠만 빠진 가족사진을 올리면서 "우리의 여왕, 영웅, 그리고 엄마"라는 글을 썼다. 때문에 현지에선 제니퍼를 비롯한 빌 게이츠 부부의 자녀들이 부모님의 이혼 과정에서 어머니 멀린다의 편에 서는 것 아니냐는 추측이 나오기도 했다.미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 멀린다가 2년 전부터 이혼을 준비해 왔으며 남편인 빌 게이츠가 미성년자 성범죄를 수차례 저지른 억만장자 제프리 앱스타인과 가깝게 지내는 걸 못마땅하게 생각했다고 보도했다.뉴욕포스트는 제임스 월러스가 1997년 집필한 책 '오버드라이브: 빌 게이츠와 사이버 공간 제어 경쟁'을 인용해 "과거 빌이 나이트클럽에서 만난 여성들을 집으로 초대해 수영장에서 알몸 파티를 즐겼으며, 보스턴 지역의 유명 스트립 클럽에 단골 손님으로 드나들었다"는 주장을 보도했다.최근 캘리포니아의 한 고급 골프클럽하우스에서 지내고 있는 것으로 알려진 빌 게이츠는 지인들에게 "멀린다와 사랑 없이 살았고 별거생활을 한 지 꽤 됐다"고 얘기한 것으로 전해졌다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com