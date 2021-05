WHO "인도발 변이, 전염성 높아 보여…'우려 변이'로 분류"

사무총장, 연임 계획 질문에 즉답 피해세계보건기구(WHO)는 10일(현지시간) 인도에서 처음 확인된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변이(B.1.617)가 전염성이 높은 것으로 보인다면서 '우려 변이'(variant of concern)로 분류했다고 밝혔다.마리아 판케르크호버 WHO 코로나19 기술팀장은 화상 언론 브리핑에서 "(인도발 변이의) 증가한 전염성을 시사하는 가용한 정보가 있다"면서 "우리는 그것을 글로벌 수준의 우려 변이로 분류한다"고 말했다.우려 변이는 해당 바이러스의 본래 형태보다 전염성과 치명성, 백신의 효과 측면에서 더 위험하다는 점을 의미한다.그간 WHO는 인도발 변이를 우려 변이 대신 '관심 변이'(variant of interest)로 분류했었다.한편, 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 연임 계획에 대한 질문에 지금은 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)에 초점을 맞출 때라며 즉답을 피했다.앞서 보건 전문 매체 스탯 뉴스(Stat News)는 테워드로스 사무총장의 측근인 익명의 소식통을 인용, 그가 내년 재선에 나설 의향이 있다고 보도했다./연합뉴스