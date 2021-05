G7성명 이어 블링컨, WHO에 "보건총회 대만참가 요청"…中 압박

"대만 배제 정당성 없어"…'하나의 중국 원칙' 강조한 中 반발 예상토니 블링컨 미국 국무장관이 이달 말 열리는 세계보건총회(WHA) 연례 회의에 대만을 옵서버 자격으로 참가시켜 달라고 세계보건기구(WHO)에 공식 요청해 중국의 거센 반발이 예상된다.이미 자신이 참석한 주요 7개국(G7) 외교장관 회담에서 대만의 WHA 참가를 지지하는 공동성명을 발표했지만, 별도로 WHO 측에 이를 요청하는 성명을 발표함으로써 대(對)중국 압박을 한 단계 끌어올린 것으로 풀이된다.블링컨 장관은 7일(현지시간) 성명을 내고 "대만이 이 포럼에 계속해서 배제되는 것은 합리적인 정당성이 없다"면서 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장에게 대만을 초청해 달라고 요청했다.그는 "세계 보건 및 보건안보 과제는 국경을 고려하지도 정치적 분쟁을 분간하지도 않는다"며 "대만은 이 이슈에 접근함으로써 가치 있는 공헌과 교훈을 제공한다"고 대만이 참가해야 할 명분을 설명했다.그는 또 "WHA에서 (대만의) 2천400만 국민의 이익을 배제하는 것은 우리의 공통된 세계 보건 목표를 진전시키는 게 아니라 위태롭게 할 뿐이라는 것을 WHO 지도부와 모든 책임 있는 국가들은 인식해야 한다"고 강조했다.블링컨 장관의 성명은 WHO의 정책결정 기구인 WHA에 옵서버 자격으로써 대만의 참가를 지지하는 미국 상·하원 모두의 국제적 요구와 합의를 토대로 한다.정치전문매체 더힐은 "블링컨의 요청은 대만이 중국에 예속돼 있다고 보는 중국을 들쑤실 가능성이 크다"고 관측했다.중국은 대만을 자신의 고유 영토로 간주하기 때문에 대만의 WHO 가입 또는 옵서버 자격의 WHA 참가를 반대하고 있다.앞서 지난 4∼5일 영국 런던에서 회합한 미국 등 G7 외교장관들은 공동성명을 내고 중국이 소수민족에 대한 인권을 탄압하고 국제경제 시스템을 손상하고 있다고 지적하는 동시에 WHO 포럼 및 WHA에 대만의 참석을 지지한다고 밝혔다.세계 선진 7개국이 대만 문제뿐 아니라 전방위적으로 중국을 압박한 것이다.이에 왕원빈 중국 외교부 대변인은 전날 "후진적인 집단정치이자 중국 주권에 대한 난폭한 간섭"이라고 반발하면서 특히 대만에 대한 WHA 참가 지지 내용에 대해 "'하나의 중국' 원칙을 따라 처리해야 한다"고 밝혔다.대만은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 직전인 2019년 12월 31일 '중국 우한에서 최소 7건의 비정형 폐렴 환자가 발생했다'는 내용을 WHO에 전달하면서 대유행 경보음을 울린 초기 국가 중 하나로 꼽힌다고 더힐은 전했다./연합뉴스