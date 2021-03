"인종차별적 묘사" 미 유명작가 '닥터 수스' 그림책 판매중단

"상처 주는 방식으로 사람들 묘사" 6권에 판매중단 결정'닥터 수스'로 불리는 미국의 유명 아동 그림책 작가 고(故) 시어도어 수스 가이젤의 책 6권이 인종차별적 묘사로 판매 중단됐다.닥터 수스의 가족이 세운 '닥터 수스 엔터프라이즈'는 2일(현지시간) 성명을 내고 6권에 대한 판매 중단을 발표하면서 "이 책들은 잘못되고 상처를 주는 방식으로 사람들을 묘사한다"고 밝혔다.이 회사는 교사와 학계 등으로부터 의견을 듣고 몇 달 간 논의를 한 끝에 이러한 결정을 내렸으며 전문가들과도 협의했다고 설명했다.해당 작품은 '내게 동물원이 생긴다면'(If I Ran the Zoo), '맥앨리것의 연못'(McElligot's Pool) 등 6권이다.책에는 총을 든 백인 남성이 아시아인 머리에 올라간 그림, 맨발의 흑인 남성 두 명이 풀로 만든 치마를 두른 장면 등 인종차별적인 묘사가 등장한다고 CNN방송 등 미 언론은 전했다.닥터 수스의 책은 미국에서 모르는 사람이 없다고 할 정도로 유명하다.독서를 권장하기 위한 미국의 기념일 '책 읽는 날'도 닥터 수스의 생일인 3월 2일에 맞춰 만들어졌을 정도인데, 판매 중단 발표도 이날 이뤄졌다.닥터 수스는 대표작 '모자 속 고양이'(The Cat in the Hat) 등 60여권의 책을 냈으며 여러 언어로 번역돼 100여 개국에 팔려나갔다.그는 1991년 세상을 떠났다.사후에도 2020년 세전 3천300만 달러(한화 370억원)를 벌어들이는 등 유명세를 유지했다고 AP통신은 전했다./연합뉴스