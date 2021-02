방탄소년단, '어쿠스틱의 전설' MTV 언플러그드 무대 오른다

24일 서울서 특별공연…MTV 통해 전 세계 방영그룹 방탄소년단(BTS)이 실력파 팝 스타들이 거쳐 갔던 전설의 무대 'MTV 언플러그드'에 출연한다.방탄소년단은 오는 23일 오후 9시(미국 동부시간 기준, 한국시간 기준 24일 오전 11시) 미국의 음악 전문방송 MTV가 방영하는 언플러그드 특별무대에 오른다고 9일(현지시간) 미국 음악 매체 빌보드 등이 보도했다.방탄소년단은 서울에 마련된 언플러그드 무대에 올라 또 다른 음악적 매력을 뽐낼 예정이며, MTV는 방탄소년단의 공연을 전 세계에 방영한다.MTV는 "방탄소년단이 히트곡들과 앨범 'BE' 수록곡들을 이전에는 결코 본 적이 없는 버전으로 팬들에게 선보이게 될 것"이라고 예고했다.1989년부터 시작된 언플러그드는 어쿠스틱 반주로 공연을 펼치는 MTV의 대표적인 프로그램이다.너바나, 에릭 클랩턴, 스팅, 오아시스, 밥 딜런, 에어로스미스, 머라이어 캐리, 조지 마이클 등 시대를 주름잡은 최고의 뮤지션들이 이 무대에 올랐다.미국 잡지 포브스는 BTS가 언플러그드 무대에서 구체적으로 어떤 곡으로 공연할지 공개되지 않았지만, '다이너마이트'(Dynamite), '라이프 고스 온'(Life Goes On), '보이 위드 러브'(Boy With Luv) 등이 포함될 것으로 예상했다.작년 11월 발매된 'BE'는 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 정상을 차지했고, 이 앨범에는 빌보드 싱글 차트 1위 곡인 '다이너마이트'와 '라이프 고스 온' 등이 수록됐다./연합뉴스