중국 외교부 "WHO 전문가팀, 우한연구소·화난시장 방문 예정"

정례 브리핑에서 "방문 목적 조사 아닌 연구"신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 기원을 밝히기 위해 중국 우한(武漢)에 체류중인 세계보건기구(WHO) 전문가팀의 방문 일정에 우한 바이러스 연구소와 병원, 화난(華南) 수산물시장 등이 포함될 것이라고 중국 당국이 29일 밝혔다.자오리젠(趙立堅) 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 WHO 전문가팀의 향후 일정에 대해 "(WHO 전문가팀의) 다음 일정과 어디를 방문할 것인지는 양측이 사전에 달성한 공통 인식에 따를 것"이라며 "코로나19의 특성과 감염 상황을 과학적이고 전문적으로 연계해서 결정할 것"이라고 설명했다.자오 대변인은 "방금 언급한 장소에 전문가팀이 모두 갈 것"이라며 "전문가팀은 적절한 시기에 대외적으로 연구 결과 등을 발표할 것"이라고 답했다.그는 이어 "내가 강조하고 싶은 것은 WHO 전문가팀의 활동은 (코로나19 근원에 대한) 국제적인 연구의 일부분이지 조사를 하는 것이 아니다"며 "양측은 이미 화상 방식으로 여러 차례 교류를 해왔다"고 강조했다.그러면서 "각자의 연구 결과를 공유하고, 다음 단계의 협력을 심화하는 것은 국제적인 연구에 도움이 된다"면서 "각국 고위 관료나 기자는 어찌 됐든 과학자가 아니기 때문에 전문가팀에 대한 지원과 신뢰를 충분히 주고, 불필요한 간섭을 줄여야 한다"고 역설했다.자오 대변인은 또 "중국은 개방적이고, 투명하고, 책임 있는 태도로 WHO 전문가팀과 협력해 나갈 것"이라며 "미래의 위험을 예방하고, 각국 국민의 생명을 보호하는 데 공헌하겠다"고 덧붙였다./연합뉴스