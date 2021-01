"바이든 행정부, 이란 특사로 로버트 말리 지명할 것"(종합)

현지 언론 보도에 논란…강경파 "이란에 유화적 인물" vs 온건파 "전문성 갖춰"미국 정부가 대(對) 이란 특사로 카터 행정부와 버락 오바마 행정부 당시 분쟁 전문가로 일한 로버트 말리를 지명할 것이라고 AP 통신이 28일(현지시간) 보도했다.AP는 미 국무부 고위 관리를 인용해 바이든 행정부가 말리를 대이란 정책과 관련해 '최전선에 있는 사람'으로 임명할 것이라고 전했다.미 정부 당국은 오는 29일 말리의 특사 지명을 공식 발표할 것으로 알려졌다.이 고위 관리는 "말리가 다양한 관점을 가진 명민한 인물"이라고 평가하면서 그가 전담팀을 이끌 것이라고 말했다.이어 "토니 블링컨 국무장관은 이란의 핵 프로그램을 제한하는 협상을 성공적으로 이끈 경험이 있는 말리가 또 한 번 일을 해낼 것이라고 믿고 있다"고 덧붙였다.말리는 2000년 이스라엘-팔레스타인 평화회담과 2015년 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)를 이끈 백악관 관리 중 한 사람이었다고 AP는 전했다.그는 현재 비정부기구인 '국제 위기 그룹'(International Crisis Group)을 이끌고 있다.말리의 특사 지명 사실이 알려지자 미국 내 대 이란 강경파는 조 바이든 대통령이 어떤 대가를 치르더라도 이란 핵합의에 복귀함으로써, 동맹국인 이스라엘과 중동 국가들의 안보를 희생할지도 모른다고 우려했다.강경파는 말리가 이스라엘을 전적으로 지지하는 성향은 아닌 것으로 파악하고 있다.이란 민주주의를 위한 연대( National Union for Democracy in Iran NUFDI)도 지난주 말리의 특사 기용설이 돌자 당시 국무장관 지명자 신분인 블링컨에게 공개 서한을 보내 "이란, 특히 인권 문제에 대해 유화적인 인물"이라며 지명 철회를 요청했다고 워싱턴포스트(WP)는 전했다.블링컨 국무장관은 이란이 합의사항을 준수한다는 전제 조건 아래 미국은 이란 핵합의에 복귀하겠다는 입장을 표명한 바 있다.반면 이란 핵 합의 복귀를 지지하는 온건파들은 중동 지역에 대한 전문성과 오랜 기간 여러 대통령을 보좌하면서 정책을 실행한 경험을 들면서 말리를 지지했다./연합뉴스