미드 '섹스앤더시티' 돌아온다…'50대 현실' 다뤄

네 여성의 솔직한 사랑과 우정 이야기를 다룬 미국 인기 성인 드라마 '섹스 앤 더 시티'가 새 시리즈로 다시 돌아온다.다만 4인조 중 한 명이었던 '사만다'를 이번 시리즈에서 빠진다.영화 제작사 워너브라더스의 실시간 동영상 서비스(OTT) 플랫폼 HBO 맥스는 원년 배우들이 출연하는 섹스 앤 더 시티 후속 시리즈가 올 늦봄부터 뉴욕시에서 촬영될 예정이라 밝혔다고 뉴욕타임스가 10일(현지시간) 보도했다.이번 후속작에는 1998년 첫 방영부터 2004년 여섯 번째 시리즈까지 함께 한 주인공 '캐리 브래드쇼' 역의 사라 제시카 파커, 미란다 홉스 역 신시아 닉슨, 샬롯 요크 골든브랫 역 크리스틴 데이비스가 그대로 출연한다.다만 과감하고 자유분방한 성격으로 대중의 사랑을 받았던 큰 언니 '사만다 존스' 역의 킴 캐트럴이 제외됐다.그 이유는 명확히 알려지지 않았다.섹스 앤 더 시티 드라마와 이를 두 편의 영화로 만든 패트릭 킹 감독도 이번 작품의 제작에 합류했다.이번 시리즈에서 세 여성은 30대 때보다 더욱 복잡해진 50대의 삶과 우정을 그려나갈 예정이며, 'And Just Like That'(그냥 그렇게) 라는 제목으로 방영될 예정이라고 HBO 맥스는 전했다./연합뉴스