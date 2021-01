미국 "코로나 기원한 곳 우한…모든 책임져야"

중국 "첫 발견 장소일 뿐…기원한 곳 아냐"

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 발원지로 지목된 중국 후베이성 우한에서 관람객들이 '우한 팔러 컨벤션 센터'에 들어선 코로나19 전시관을 둘러보고 있다. 사진=로이터 연합뉴스

WHO 조사팀, 중국과 코로나 기원 공동 조사

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 기원을 조사할 세계보건기구(WHO) 국제조사팀이 이번 주 중국을 방문한다고 중국 국가위생건강위원회가 11일(현지시간) 밝혔다. 사진은 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장이 작년 1월 30일 스위스 제네바의 WHO 본부에서 취재진에게 발언하는 모습. 사진=AP 연합뉴스

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 기원을 조사할 세계보건기구(WHO) 국제조사팀이 14일 중국을 방문한다.미국 등 서방 국가들이 한목소리로 코로나19 발원지로 중국 우한(武漢)을 꼽으며 '중국 책임론'을 주장하고 있는 상황에서, WHO 조사팀이 어떠한 결론을 낼지 이목이 쏠린다.중국 보건당국인 위생건강위원회는 11일 홈페이지에 "쌍방의 협의를 거쳐 WHO 코로나19 진원 국제 전문가팀이 14일 중국에 와서 조사할 것"이라며 "중국 측 과학자와 코로나19 기원에 대해 공동연구 합작을 진행할 예정"이라고 밝혔다.앞서 다국적 전문가로 구성된 WHO 조사팀은 5일 중국에 도착해 현지에서 수집한 바이러스 샘플과 감염자 인터뷰 등을 토대로 코로나19의 기원을 추적할 예정이었다. 그러나 중국 관리들이 전문가팀의 비자를 내주지 않아 일정이 미뤄진 바 있다.이를 두고 WHO 내부에서 비판의 목소리가 높아지자 중국은 WHO와 합의된 방문 날짜에 대한 '오해'가 있었다며 재입국 날짜 논의가 진행 중이라고 해명했다.미국을 비롯한 서방 국가들은 중국 우한이 코로나19 바이러스의 발원지라는 점을 강조하며 책임을 져야 한다고 주장하고 있다.반면 중국은 바이러스가 수입 냉동식품 등을 통해 유럽에서 유입됐다며 우한은 코로나19가 처음 발견된 곳이지 기원한 곳은 아니라고 맞서고 있다.이를 두고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 최근 중국 질병통제센터(CDC)의 혈액 항체 검사 결과를 인용해 코로나19가 가장 처음 유행한 우한에서 실제 감염자가 공식 통계보다 10배 많은 50만명에 달할 수 있음을 암시하는 조사 결과가 나왔다고 보도하면서 논란이 이어지고 있다.WHO는 앞서 두 차례 중국 현지 조사를 진행했으나 명확한 답을 내놓지 못한 상태다.김수현 한경닷컴 기자 ksoohyun@hankyung.com