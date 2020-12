미국의 바이오테크놀로지 기업 모더나는 29일(현지시간) "한국 정부와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 4천만 도즈 또는 그 이상의 분량을 가능성 있게(potentially) 공급하기 위한 논의를 했음을 확인한다"고 밝혔다.모더나는 이날 공식 보도자료를 통해 "이는 가능한 한 빨리 대중에 백신을 공급하겠다는 한국 정부의 목표를 지원하려는 것이며, 제안된 합의 조건에 따라(Under the terms of the proposed agreement) 배포는 2021년 2분기에 시작하게 될 것(would begin)"이라고 말했다.이는 우리 정부가 전날 발표한 모더나와의 백신 공급 합의 내용에 대한 것이다.앞서 청와대는 전날 문재인 대통령이 지난 28일 모더나의 스테판 반셀 최고경영자(CEO)와의 통화에서 모더나가 한국에 2천만명 분량의 백신을 공급한다는 데 합의했다고 밝혔다.또 애초 내년 3분기로 추진했던 백신 공급 시기도 앞당겨 2분기부터 들여오기로 했다고 청와대는 설명했다.모더나의 코로나19 백신은 2회 접종을 해야 하기 때문에 모더나가 보도자료를 통해 밝힌 4천만 도즈 분량은 2천만명에게 접종할 수 있는 양이다.다만 청와대는 모더나와 백신을 공급하기로 '합의'했다고 했지만 모더나 측은 '논의를 확인'한다(confirms discussions)고 표현했다.모더나는 또 '제안된 합의 조건'이라는 문구 중 '합의'(agreement)라는 단어 앞에도 계약이 아직 공식 체결되지 않은 점을 감안, '제안된'(proposed)이라는 수식을 붙였다.청와대는 전날 발표에서 모더나와의 백신 공급 계약을 연내에 체결할 계획이라고 덧붙였다.모더나는 보도자료 말미에 '이 보도자료에는 개인증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 따라 미래 예측 진술(forward-looking statements)이 포함돼 있으며, 이는 약속도 보장도 아니다(neither promises nor guarantees)'라는 문구도 포함했다.이날 발표 내용이 최종적으로 확정된 것은 아니라는 점을 부연하는 것으로, 이는 기업들이 통상 보도자료를 작성할 때 향후 일어날 수 있는 불확실성, 변동 가능성 등에 대비해 기업의 책임이 없음을 강조하기 위해 첨부하는 표현이다.앞서 모더나가 지난 23일 발표한 캐나다 정부의 모더나 백신 승인 보도자료, 18일 발표한 미 식품의약국(FDA)의 모더나 백신 승인 보도자료, 유럽연합 집행위원회가 모더나의 백신 8천만 도즈를 추가 구매하기로 했다는 보도자료 등에도 같은 문구가 포함돼 있다./연합뉴스