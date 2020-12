교황, 바티칸 금융 개혁 박차…교회 기금 관리 일원화

교황청 관료 조직 핵심 국무원은 관련 기능 박탈…투명성 강화에 초점프란치스코 교황이 교황청 관료조직의 심장부로 불리는 국무원(Secretariat of State)의 교회 기금 관리 권한을 박탈했다.28일(현지시간) 바티칸뉴스 등에 따르면 교황은 26일자 자의 교서(Motu Proprio)를 통해 국무원의 교회 기금 관리 기능을 사도좌재산관리처(APSA)로 이관하라고 명했다.자의 교서는 교황이 자신의 권위에 의거해 교회 내 특별하고 긴급한 요구에 응하고자 자의적으로 작성해 발표하는 교황 문서다.칙서(Constitutio)보다는 다소 가벼운 규율 문제나 행정적 문제를 다룬다.자의 교서에 따라 새해 1월 1일부터는 부동산·예금 계좌를 포함한 교황청의 모든 자산 관리 책임이 APSA로 일원화된다.APSA는 교황청과 바티칸시국의 고유 재산을 관리하고 임무 수행에 필요한 경비 지출을 총괄하는 조직이다.교황청 재무원(Secretariat for the Economy)은 APSA의 이러한 기금 관리 활동을 감시·감독하는 역할을 하게 된다.앞서 교황은 지난 8월 국무원장 피에트로 파롤린(65·이탈리아) 추기경에게 서한을 보내 국무원의 교회 기금 관리 기능을 떼어내 APSA로 넘기겠다는 뜻을 밝힌 바 있는데 자의 교서는 이를 교황 문서로 공식화한 것이다.교황은 이미 지난달 독립적인 위원회를 설립해 국무원의 자산 이관 절차를 내년 2월 4일까지 마무리하도록 했다.교황청 비서실 격인 국무원은 교황 직무 수행을 보좌하고 외교 업무를 주관하는 기구지만 오래전부터 베드로 성금을 포함한 교회 기금으로 투자 활동을 해왔다.외부의 견제를 받지 않고 독자적으로 기금을 운용하다 보니 부정부패가 개입하거나 비효율적으로 기능한다는 지적이 많았다.바티칸 경찰의 수사 대상이 된 2014년 영국 런던 첼시 지역의 고가 부동산 불법 매매 의혹도 국무원이 주도한 투자 과정에서 불거진 것이다.안젤로 베추(72·이탈리아) 추기경은 국무원에서도 핵심 보직인 국무장관 재직 당시 베드로 성금 전용·낭비 의혹으로 지난 9월 시성성(순교·증거자의 시복·시성을 담당하는 교황청 부처) 장관에서 전격 경질되기도 했다./연합뉴스