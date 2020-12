"삼성전자도 타깃"…美 이어 EU도 빅테크에 '칼' 꺼냈다

"독점땐 기업분할"

EU, 빅테크 겨냥 규제 강화



글로벌 매출 10% 벌금 부과

계속 위반땐 자산매각·사업분할



트위터, 아일랜드 정부로부터

개인정보 유출혐의로 6억원 벌금

사진=DPA

유럽도 “빅테크 분할 명령할 수도”

IT 업체들 “특정 기업 마녀사냥” 반발

미국 정부가 구글, 페이스북 등 빅테크(거대 정보기술(IT) 기업)를 겨냥해 반(反)독점 소송을 제기한 데 이어 유럽도 빅테크에 대한 압박을 강화하고 나섰다. 일부 IT 업체의 ‘승자 독식’ 현상이 갈수록 심해지고 있다는 이유에서다.유럽연합(EU)의 행정부 격인 집행위원회는 15일(현지시간) 대형 IT 기업들이 불공정 경쟁을 지속할 경우 기업 분할까지 명령할 수 있는 법안 초안을 공개했다. EU 회원국인 아일랜드 정부는 일반개인정보보호법(GDPR) 위반 혐의로 트위터에 벌금 45만유로(약 6억원)를 처음 부과했다.EU가 마련한 빅테크 견제 법안은 디지털 시장법과 서비스법 두 가지다. 디지털 시장법은 경쟁사에 대한 차별을 금지하고 인수합병(M&A) 땐 당국에 사전 신고를 의무화하는 게 골자다. 온라인 플랫폼 이용자에게서 얻은 정보의 사용도 엄격히 제한한다. 디지털 서비스법은 소셜미디어 등이 대상이다. 해당 기업은 불법 콘텐츠의 유통·확산을 적극 차단해야 한다.문제는 벌칙 조항이다. 두 법을 어기면 해당 기업이 글로벌 매출의 최대 10%를 벌금으로 내도록 했다. 반복 위반하면 EU 내 플랫폼 운영이 중단되고 자산 매각 또는 기업 분할 명령을 받을 수 있다. 마그레테 베스타거 EU 경쟁담당 집행위원은 “소비자들이 다양한 제품 및 안전한 서비스를 이용하고, 모든 기업이 자유롭고 공정하게 사업할 수 있도록 하기 위한 조치”라고 말했다.EU는 특정 기업을 거론하지 않고 ‘게이트 키퍼(문지기)’ 업체들이 대상이라고 밝혔다. 게이트 키퍼는 시장지배력이 크고 소비자와 기업 간 관문 역할을 하는 기업이라고 설명했다. 현지에선 아마존, 애플, 구글, 페이스북, 마이크로소프트(MS) 등 미국의 대표 IT 기업들이 타깃이 될 것으로 보고 있다. 다만 AFP통신은 “미국 기업과 함께 한국의 삼성전자, 중국 전자상거래 기업 알리바바 등도 대상이 될 수 있다”고 전했다.아일랜드가 이날 개인정보 유출 혐의로 트위터에 부과한 벌금은 빅테크에 대한 EU 내 분위기가 심상치 않다는 걸 보여주는 사례라는 지적이다. 법인세율이 낮은 아일랜드엔 트위터뿐만 아니라 페이스북, 구글, 애플 등의 유럽 본사가 있다. 아일랜드는 다른 IT 기업으로 정보유출 조사를 확대하기로 했다.EU의 빅테크 견제 법안이 시행되려면 27개 회원국 및 유럽의회 승인을 받아야 한다. 법제화까지 시간이 많이 걸릴 수 있다는 의미다. 베스타거 위원은 CNBC 인터뷰에서 “조기 시행을 위해 노력하겠지만 2년 정도 걸릴 수 있다”고 했다.앞서 미국 정부도 대형 IT 기업들을 압박해왔다. 독점적 지배력을 무기로 경쟁사를 고사시키는 등 문어발식 확장을 해왔다는 이유에서다. 미 하원 반독점소위원회는 지난 10월 애플, 아마존, 구글, 페이스북 등 4개 기업의 직접 규제를 촉구하는 보고서를 발간했다. 같은 달 미 법무부는 구글을 대상으로, 이달 9일 미 연방거래위원회(FTC) 및 46개 주(州) 정부는 페이스북을 대상으로 각각 법원에 소송을 냈다. 반독점법 위반 혐의다. FTC는 페이스북의 기업 분할 명령까지 청구했으며 FTC는 아마존에 대해서도 반독점 행위를 조사 중이다. 올 1월 EU에서 탈퇴한 영국 역시 지배적 온라인 사업자를 직접 규제할 수 있는 법안 마련을 추진하고 있다.빅테크들은 이런 기류가 일종의 마녀사냥이라며 반발하고 있다. 구글은 EU의 디지털법 초안이 공개되자 “특정 기업을 겨냥한 법안”이라며 “기술 혁신과 성장을 훼손할 수 있다”고 비판했다. 아마존도 “모든 기업에 동일한 규칙을 적용해야 한다”고 주장했다.다만 빅테크들이 실제로 쪼개지는 최악의 상황은 발생하지 않을 것이란 분석이 지배적이다. 1998년 미 법무부가 MS를 반독점법 위반 혐의로 제소해 1심에서 기업 분할 명령이 내려졌지만 결국 합의로 마무리됐다.뉴욕=조재길 특파원 road@hankyung.com