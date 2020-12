[일지] 코로나19 팬데믹 주요 일지

확진자 세계 최다 불명예 미국, 백신 접종 초읽기발병부터 미 백신 사용승인 권고까지 험난했던 346일전 세계에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 가장 많은 미국이 백신 접종을 눈앞에 두고 있다.미 식품의약국(FDA) 자문기구인 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC)는 10일(현지시간) 미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동으로 개발한 코로나19 백신의 긴급사용 승인을 권고했다.지난해 12월 31일 중국이 후베이성 우한에서 정체불명의 폐렴이 발생했다고 세계보건기구(WHO)에 최초로 보고한 지 346일 만이다.FDA는 VRBPAC의 권고를 토대로 이날 또는 11일 긴급사용을 승인할 것으로 보인다.10일 오전 9시 기준 전 세계 코로나19 누적 확진자는 6천742만7천468명으로, 이 가운데 미국에서만 1천475만5천996명의 확진자가 발생했다.다음은 코로나19 관련 주요 일지.◇ 2019년 12월▲ 27일 = 중국 후베이성 의사 장지셴, 중국 보건당국에 새로운 코로나바이러스 감염 가능성 보고▲ 31일 = 중국, 후베이성 우한에서 정체불명 폐렴이 발생했다고 세계보건기구(WHO)에 보고◇ 2020년 1월▲ 9일 = 중국, 정체불명 폐렴 '신종 코로나바이러스'로 잠정 판정▲ 11일 = 중국서 신종 코로나바이러스 첫 사망자 발생▲ 15일 = 일본서 첫 확진자 확인▲ 20일 = 국내 확진자 최초 발생▲ 22일 = 미국 첫 확진자 발생▲ 23일 = 중국, 우한 긴급 봉쇄▲ 31일 = WHO, 신종 코로나바이러스 감염증 '국제적 공중보건 비상사태' 선포. 중국 내 확진자 1만 명 육박◇ 2월▲ 11일 = WHO, 신종 코로나바이러스 명칭 'COVID-19'로 결정▲ 29일 = 미국 내 첫 코로나19 사망자 발생◇ 3월▲ 11일 = WHO, 코로나19 '팬데믹' 선언▲ 26일 = 전 세계 코로나19 사망자 2만 명 넘어▲ 27일 = 보리스 존슨 영국 총리 코로나19 확진▲ 4월 15일 = 전 세계 코로나19 확진자 200만 명 넘어▲ 5월 21일 = 전 세계 코로나19 확진자 500만 명 넘어▲ 6월 28일 = 전 세계 코로나19 확진자 1천만 명 넘어▲ 7월 22일 = 전 세계 코로나19 확진자 1천500만 명 넘어▲ 8월 10일 = 전 세계 코로나19 확진자 2천만 명 넘어◇ 9월▲ 17일 = 전 세계 코로나19 확진자 3천만 명 넘어▲ 27일 = 전 세계 코로나19 사망자 100만 명 넘어▲ 10월 2일 = 도널드 트럼프 미국 대통령, 코로나19 확진◇ 11월▲ 9일 = 전 세계 코로나19 확진자 5천만 명 넘어. 화이자, 자사 백신 예방률 90% 넘는다는 임상시험 중간 분석결과 발표▲ 16일 = 모더나, 자사 백신 예방률 94.5%라는 임상시험 중간 분석결과 발표▲ 18일 = 화이자, 자사 백신 예방률 95%라는 임상시험 최종 분석결과 발표▲ 24일 = 전 세계 코로나19 확진자 6천만 명 넘어▲ 30일 = 모더나, 자사 백신 예방률 94.1%라는 임상시험 최종 분석결과 발표◇ 12월▲ 2일 = 영국, 화이자-바이오엔테크 백신 사용 세계 첫 승인▲ 4일 = 전 세계 코로나19 사망자 150만 명 넘어▲ 8일 = 영국, 세계 최초로 코로나19 백신 접종▲ 9일 = 미국, 코로나19 하루 사망자 3천명 넘어▲ 10일 = 미국 식품의약국(FDA) 자문기구, 화이자-바이오엔테크 백신 긴급사용승인 권고/연합뉴스