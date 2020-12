미국의 저명한 시사잡지 타임이 그룹 방탄소년단(BTS)을 '올해의 연예인'(Entertainer of the Year)으로 선정했다. 사진 = 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국의 음악 매체 컨시퀀스 오브 사운드(Consequence of Sound)로부터 '올해의 밴드'(2020 Band of the Year)로 꼽혔다고 소속사 빅히트 엔터테인먼트가 지난 10일 밝혔다. 사진 = 연합뉴스