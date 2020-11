"여성은 남성 아닌 한 사람의 아내" 옥스퍼드 사전 정의 수정

'집안일도 여성 전유물 아닌 남녀 공동의 책임'옥스퍼드사전, 여성·남성 뜻 성 중립적으로 보완전 세계 영어 학습의 지침이 되는 옥스퍼드 사전이 시대 흐름을 반영해 여성(woman)과 남성(man)의 의미를 성 중립적으로 수정한다.그동안 여성의 사회적 지위가 많이 올라왔음에도 일상 단어의 사용에서 남성 중심적이거나, 여성 비하적인 요소가 남아있다는 지적에 따른 것이다.옥스퍼드 사전의 이런 작업은 앞으로 더 광범위하게 계속될 것으로 전망된다.11일 미국 CNN 방송에 따르면 영국 옥스퍼드 사전은 여성(woman)의 정의를 '한 사람의 아내, 여자 친구 또는 여성 애인'(a person's wife, girlfriend, or female lover)으로 바꿨다.이전까지는 '남성의 아내'로 설명돼 있었다.여성을 좀 더 능동적이고 적극적인 존재로 나타내려는 의도를 담았다.여성의 유의어 목록에 올라 있는 '암캐'(bitch)와 '계집'(bint) 등은 같은 맥락에서 모욕적이거나 구시대적이라는 딱지를 붙었다.과거 여성의 전유물처럼 인식되기도 했던 '집안일'(housework)도 예문을 통해 남녀 공통의 일임을 나타냈다.가령 '그녀는 아직 집안일을 도맡아 한다'(She still does all the housework)는 예문을 없애고 '초인종이 울렸을 때 나는 집안일 하느라 바빴다'(I was busy doing housework when the doorbell rang)라는 문장을 추가했다.그녀가 나로 바뀐 것이다.남녀 성평등을 추구하기 위해 '화제의 남성'(man of the moment)에 대응하는 '화제의 여성'(woman of the moment)도 표제어에 추가됐다.'남성'(man)의 설명도 예문 등을 통해 성 중립적인 표현으로 보완됐다.옥스퍼드대 출판부는 성명을 통해 "사전 내용은 사람들이 단어를 일상에서 어떻게 사용하는지에 좌우된다"면서 "(사전 개정 작업은) 현대인들이 사용하는 언어에 맞게 내용을 수정하기 위한 것"이라면서 "실제로 사용되는 용례를 담으려고 했다"고 밝혔다.옥스퍼드대 출판부는 앞서 지난해 여성 차별적인 용어를 삭제해달라는 청원이 올라와 약 3만명의 동의를 받았다.당시 옥스퍼드 사전에는 '셉템버씨는 전문가적이고, 지적이면서도 섹시한 커리어우먼이 될 것'(Ms September will embody the professional, intelligent yet sexy career woman)이라는 예문이 있었다./연합뉴스