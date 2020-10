게시물 하나에 2000만원 수익…세계 10대 꼬마 인플루언서 화제

유튜브와 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)를 통해 유명인이 된 이른바 '꼬마 인플루언서'들이 엄청난 수익을 내는 것으로 나타났다.10일 영국 데일리메일에 따르면 아동용품 판매업체 벨라 베이비(Bella Baby)는 자체 데이터 분석 시스템과 후원 계약, 수익 정보 등을 활용해 인스타그램 게시물당 수익을 산정, 전 세계에서 가장 돈을 잘 버는 10명의 꼬마 인플루언서들을 뽑았다.미국 로스앤젤레스(LA) 출신의 7살 여자아이 에버레이 로즈 라브란트는 게시물 1개당 최고 1만6천867달러(약 2천만원)를 벌어들여 가장 많은 수익을 냈다.510만명의 팔로워를 보유한 그는 인스타그램에 귀여운 포즈의 사진과 춤 영상을 올려 인기를 끌고 있다.꼬마 인플루언서들의 인스타그램 계정은 주로 그들의 부모에 의해 운영된다.미국의 '수영 황제' 마이클 펠프스의 4살짜리 아들 부머와 DJ 칼리드의 아들 아사드(Asahd)도 고수익 아동 인플루언서 톱10에 들었다.미국 출신의 한 살배기 아기도 톱10에 이름을 올렸다.엘레 라이블리 맥브룸과 알라아 마리 맥브룸 두자매는 따로 인스타그램을 운영하며 수익 순위에서 각각 2위와 5위에 올라 더 큰 주목을 받고 있다.다음은 벨라 베이비가 추정한 세계 10대 '꼬마 인플루언서'의 인스타그램 수익.▲ 1위: 에버레이 로즈 수터즈(Everleigh Rose Soutas)= 미국. 7세. 게시물당 1만119∼1만6천867달러(1천100만∼2천만원) 수익. 귀여운 포즈의 사진·춤추는 영상 게시.▲ 2위: 엘레 라이블리 맥브룸(Elle Lively McBroom)= 미국 4세. 게시물당 1만∼1만6천666달러(1천100만∼1천850만원) 수익. 춤추는 영상과 일상 공유.▲ 3위: 스터퍼 쌍둥이(Emma and Mila Stauffer)= 미국. 5세. 게시물당 7천81∼1만1천803달러(800만∼1천400만원) 수익. 귀여운 포즈와 일상 공유.▲ 4위: 타이툼과 오클리 피셔(Taytum and Oakley Fisher)= 미국. 4세. 게시물당 6천213∼1만356달러(720만∼1천200만원) 수익. 일상 생활·아동복 사진 게시.▲ 5위: 알라아 마리 맥브룸(Alaia Marie McBroom)= 미국. 1세. 게시물당 5천612∼9천353달러(650만∼1천100만원) 수익. 2위에 올라있는 엘레 라이블리 맥브룸의 동생으로 일상 사진 공유.▲ 6위: 아바와 레아 클레멘츠(Ava and Leah Clements)= 미국. 9세 쌍둥이. 게시물당 3천558∼5천929달러(410만∼680만원) 수익. 패션모델로 활동.▲ 7위: 아사드 턱 칼리드(Asahd Tuck Khaled)= 미국. 3세. 게시물당 3천435∼5천727달러(390만∼656만원) 수익. 미국 유명 가수 DJ 칼리드의 아들로 일상 공유.▲ 8위: 아바 매리 폴리(Ava Marie Foley)= 미국 7세. 게시물당 2천404∼4천6달러(270만∼461만원) 수익. 귀여운 포즈, 춤추는 영상 게시.▲ 9위: 코코 핑크 프린세스(Coco Pink Princess)= 일본. 9세. 게시물당 1천880∼3천133달러(210만∼350만원) 수익. 아동 패션 사진 게시.▲ 10위: 부머 펠프스(Boomer Phelps)= 미국. 4세. 게시물당 1천806∼3천9달러(200만∼345만원) 수익. 수영 스타 펠프스의 아들로 일상 공유./연합뉴스