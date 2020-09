사진=REUTERS

밥 우드워드 신간 격노

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 핵무기는 너무 사랑해서 팔 수 없는 집과 같다고 비유한 것으로 알려졌다. '워터게이트' 특종 기자 밥 우드워드의 신간 '격노'에 담긴 내용이다.9일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 트럼프 대통령은 우드워드와 인터뷰에서 김정은과 핵무기의 관계에 대해 "이는 어떤 집과 사랑에 빠진 누군가와 비슷하다"며 "그들은 그 것을 팔 수 없다"고 말했다. (“It’s really like, you know, somebody that’s in love with a house and they just can’t sell it.”)우드워드는 미북정상회담에 대한 비관론을 부인하며 "정말 큰 거래"라며 "이틀이 걸렸고 나는 만났다. 나는 아무 것도 포기하지 않았다"고 강조했다.이 책은 우드워드가 지난해 12월부터 지난 7월까지 트럼프 대통령과 18차례에 걸쳐 한 인터뷰를 토대로 하고 있으며 오는 15일 발간될 예정이다.우드워드는 트럼프 대통령이 김정은과 주고받은 27통의 친서를 확보했으며, 이 중 25통은 공개적으로 보도된 적이 없는 것으로 알려졌다. 김정은은 친서에서 트럼르 대통령을 수차례 "각하(Your Excellency)"라고 표현했다. 트럼프 대통령의 환심을 사려 노력한 것으로 보인다.김정은은 친서에서 "판타지 영화의 한 장면을 연상시키는 나 자신과 각하의 또다른 역사적 회담을" 희망한다고 적었다. 또 다른 편지에선 "나는 각하처럼 강력하고 탁월한 정치인과 좋은 관계를 형성해 기쁘다"며 미북 회담 장면을 "전 세계가 큰 관심을 갖고 지켜보는 가운데 아름답고 성스러운 장소에서 각하의 손을 굳게 잡은 역사적 순간"이라며 묘사했다. 이어 "그날의 영광을 다시 체험하길 희망한다"고 밝혔다.이 친서가 교환된 시점이 언제인지 정확하지 않지만 내용상 2018년 6월 싱가포르 1차 정상회담 이후 2019년 2월 베트남 하노이 회담이 개최되기 전으로 추정된다.워싱턴=주용석 특파원 hohoboy@hankyung.com