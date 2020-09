'다시 고삐 조이는 영국'…내주부터 6명 이상 모임 금지

학교·직장 등은 예외…위반시 벌금 15만원최근 사흘간 코로나19 확진자 8천명 넘어영국 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산에 맞춰 제한 조치를 다시 강화하기로 했다.9일(현지시간) BBC 방송에 따르면 오는 14일부터 잉글랜드 지역에서는 실내 및 실외 구분 없이 사회적 교류를 위해 6명 이상 모이는 것이 금지된다.이를 어길 경우 100 파운드(약 15만원)의 벌금이 부과되며, 계속 적발될 경우 벌금은 최대 3천200 파운드(약 490만원)까지 늘어날 수 있다.다만 모임 금지는 학교와 직장, 코로나19 관련 조치를 취한 결혼식 및 장례식, 팀 스포츠 등에는 적용되지 않는다.지금까지 잉글랜드에서는 여러 가구의 구성원 최대 6명까지 야외에서 모이는 것이 허용됐다.두 가구 간 만남에는 별도 인원수가 적용되지 않았다.그러나 규정이 명확하지 않아 사실상 유명무실화하면서 경찰은 단속에 어려움을 겪어왔다.보리스 존슨 영국 총리는 이날 기자회견을 통해 예외 대상 등의 구체적인 내용에 관해 밝힐 예정이다.존슨 총리는 "우리는 바이러스 확산을 멈추기 위해 지금 행동해야 한다"면서 "사회적 접촉에 관한 규정을 단순화하고 강화해 이해하기 쉽도록 하는 한편, 경찰이 이를 강제할 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.존슨 총리는 "대중은 이러한 규칙을 지키는 한편, 손을 씻고 얼굴을 가리고 서로 간 거리를 유지하는 등 기본적인 것을 기억해야 한다"면서 "증상이 있을 경우 검사도 받아야 한다"고 강조했다.정부는 이같은 내용을 담은 새 캠페인(washing their hands, covering their face and giving others space)을 전개할 예정이다.스코틀랜드와 북아일랜드, 웨일스 등 자치정부는 코로나19 관련 보건정책에 관한 자치권이 있으므로 별개의 규정이 적용된다.현재 스코틀랜드에서는 최대 8명이 실내에서 만날 수 있으며, 북아일랜드는 2가구 6명, 웨일스는 4가구 간 만남을 허용하고 있다.영국 정부의 코로나19 제한조치 강화는 최근 확진자 급증 때문이다.전날 영국의 코로나19 일일 신규 확진자는 2천460명으로, 지난 6일부터 사흘간 영국에서는 8천396명이 바이러스에 감염된 것으로 집계됐다./연합뉴스