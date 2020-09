샌더스 전 백악관 대변인 "김정은이 정상회담 도중 '윙크'"

회고록서 주장…트럼프 "당신한테 반한 듯" 농담김정은 북한 국무위원장이 지난 2018년 싱가포르에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 북미정상회담 도중 백악관 여성 대변인을 향해 윙크를 했다는 주장이 제기됐다.이에 트럼프 대통령은 김 위원장이 대변인에게 반했다며 농담을 한 것으로 전해졌다.2일(현지시간) 일간 가디언은 다음 주 출간되는 세라 허커비 샌더스 전 백악관 대변인의 회고록 '나의 의견'(Speaking for Myself)을 미리 입수했다며 관련 내용을 보도했다.2017년부터 2019년까지 백악관 대변인을 지낸 샌더스 전 대변인은 2022년 아칸소 주지사 출마를 준비 중인 것으로 알려졌다.보도에 따르면 샌더스 전 대변인은 싱가포르 북미 정상회담 당시 트럼프 대통령과 김 위원장 사이 벌어졌던 내용을 회고록에 담았다.회고록은 당시 트럼프 대통령이 김 위원장에게 민트향 틱택 미니 캔디를 전했고, 독이 안 들어갔다는 것을 보여주듯 자신이 직접 캔디를 먹은 뒤 과장되게 공기 중에 입김을 불었다고 전했다.이에 김 위원장은 마지못해 캔디를 받아들였다는 설명이다.양 정상은 여자 축구를 비롯해 스포츠에 관한 얘기를 나눴고, 샌더스 전 대변인은 이를 받아적고 있었다.그녀가 고개를 들었을 때 김 위원장이 자신을 쳐다보고 있는 것을 알았고, 눈이 마주쳤다.이어 김 위원장이 고개를 끄덕였는데 마치 윙크를 하는 것처럼 보여 매우 놀랐다고 밝혔다.이에 샌더스 전 대변인은 다시 고개를 숙이고 메모를 계속했다고 회고록에 적었다.공항으로 돌아가던 리무진에서 이같은 내용을 얘기하자 트럼프 대통령은 "김정은이 당신에게 반했다.그는 당신에게 매우 반했다"("Kim Jong-un hit on you! He did! He fucking hit on you!")라고 농담했다.트럼프 대통령은 이어 "세라, 당신은 북한으로 가라. 남편과 아이들이 당신을 그리워하겠지만 이 나라의 영웅이 될 수 있을 것"이라고 말했다.가디언은 샌더스 전 대변인이 회고록에서 트럼프 대통령의 비속어를 생략하지 않았다고 설명했다.샌더스 전 대변인은 전 NBA 스타인 데니스 로드먼과 김 위원장과의 교류, 2018년 5월 북한에서 석방된 세 명의 미국인 등 트럼프 대통령의 대북 정책 관련 다른 내용도 회고록에 적었다./연합뉴스