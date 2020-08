BTS 첫 영어 신곡, 유튜브에 공개되자마자 최다 시청 신기록

24시간 동안 가장 많이 본 뮤직비디오 기록도 깰 듯방탄소년단(BTS)의 첫 영어 싱글 '다이너마이트'(Dynamite) 뮤직비디오가 유튜브에 공개되자마자 최다 시청 신기록을 세웠다.미 연예매체 버라이어티는 21일(현지시간) 다이너마이트의 유튜브 첫 상영(프리미어·premiere) 동시 접속자가 최소 300만명을 기록해 역대 최고 시청률을 보였다고 보도했다.버라이어티는 "정확한 공식 집계가 아직 이뤄지지 않았지만, 다이너마이트 뮤직비디오가 공개된 순간 적어도 300만명이 지켜봤고, 곧바로 400만 뷰를 돌파했다"고 전했다.기존의 유튜브 프리미어 최다 시청 기록은 지난 6월 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오가 세운 166만명이다.버라이어티는 또한 다이너마이트가 첫 공개 이후 24시간 동안 가장 많이 본 동영상에 오를 가능성이 크다고 내다봤다.다이너마이트는 미국 동부시간 기준으로 이날 오전 0시에 공개됐으며 데뷔 20분 만에 1천만뷰를 돌파하는 등 조회 수가 빠르게 늘고 있다.공개 이후 14시간이 지난 현재 다이너마이트 시청 횟수는 6천200만뷰를 넘겼다.현재 '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 영상' 타이틀은 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(8천630만뷰)이 보유하고 있다./연합뉴스