터키 군경이 수니파 극단주의 테러조직 '이슬람국가'(IS) 조직원들을 체포했다.터키 관영 아나돌루 통신은 21일(현지시간) 흑해에 접한 삼순주(州)에서 군경이 대테러 작전을 펼쳐 이라크 국적의 IS 조직원 6명을 체포했다고 전했다.군경은 삼순주의 일카딤·테케쿄이 등 여러 곳을 동시에 급습했으며, IS 활동계획이 담긴 디지털 증거물을 압수했다.터키는 2013년 이후 10건의 IS 자살 폭탄 테러 공격을 받았다.지금까지 터키에서 폭탄 테러, 총기 난사 등 IS의 각종 테러로 315명이 목숨을 잃었다./연합뉴스