아카데미 수상작 '불의 전차' 주연 벤 크로스 별세

향년 72세…'카멜롯의 전설'·'스타트렉' 등 출연마지막 작품 공포영화 '더 데빌스 라이트' 개봉 예정미국 아카데미 시상식에서 4관왕에 올랐던 영화 '불의 전차'에 출연했던 영국 유명 배우 벤 크로스가 18일(현지시간) 오스트리아 수도 빈에서 별세했다.향년 72세.딸 로런은 이날 크로스의 페이스북 페이지에 글을 올려 사망 소식을 알렸다고 영국 BBC 방송이 보도했다.로런은 "한동안 앓았던 아버지의 병세가 지난주 빠르게 악화했다"면서 "사랑하는 아버지를 떠나보내게 돼 가슴이 찢어진다"고 밝혔다.크로스는 1981년 개봉된 영화 '불의 전차'에서 유대인 출신 영국 국가대표 달리기 선수 해럴드 에이브러햄스를 연기한 것으로 잘 알려져 있다.불의 전차는 1924년 파리올림픽에서 금빛 질주를 펼친 두 명의 영국 국가대표 달리기 선수의 실화를 바탕으로 제작돼 미국 아카데미 시상식에서 작품상, 음악상, 각본상, 의상상 등 4개 부문을 석권했다.크로스는 1995년 영화 '카멜롯의 전설'과 2009년 영화 '스타 트렉: 더 비기닝' 등에도 출연했다.영국 런던의 천주교를 믿는 노동자 집안에서 1947년 12월 태어난 크로스는 런던에 있는 연극학교 왕립연극학원(RADA)을 졸업했다.그는 1977년 전쟁 영화 '머나먼 다리'에 조연으로 출연하면서 스크린에 데뷔했다.같은 해 로열셰익스피어극단(RSC)에 들어갔고 이듬해 뮤지컬 시카고에서는 불륜남을 살해한 죄로 수감된 코러스 걸 록시 하트를 변호하는 빌리 플린 역을 맡았다.크로스는 최근 공포영화 '더 데빌스 라이트'(The Devil's Light) 촬영을 막 마쳤으며 올해 말에는 영국 작가 조조 모예스의 작품을 바탕으로 만든 로맨스 영화 '더 라스트 레터'(The Last Letter From Your Lover)에서 주연으로 활약할 예정이었다.더 데빌스 라이트 촬영을 함께했던 콜린 살몬은 "크로스와 함께 작업을 할 수 있어 행복했다"면서 "평화롭게 잠들길 바란다"고 크로스의 죽음을 추모했다.미국 영화감독 토드 홀랜드는 "크로스는 사랑스럽고 재능 넘치는 배우였다"면서 "영화를 제작하지 않았지만, 그와 파인우드 스튜디오에서 스크린테스트를 했던 게 떠오른다"고 말했다./연합뉴스