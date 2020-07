"트럼프, 오바마·만델라·저명 유대인사들에 인종차별 발언"

수감된 '트럼프 집사' 마이클 코언 폭로서적 준비가택연금 거부되자 "책 막으려 한다"며 당국 고소한때 도널드 트럼프 미국 대통령의 '해결사' 노릇을 했다가 감옥에 갇히는 신세가 된 마이클 코언(53)이 가택연금이 거부되자 소송을 제기했다.코언은 당국이 트럼프 대통령을 '인종차별주의자'라고 묘사한 자신의 책이 완성되는 것을 막기 위해 가택연금을 거부했다고 주장했다.21일(현지시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 코언의 변호사와 미국시민자유연합(ACLU)은 윌리엄 바 미국 법무부 장관과 연방교정국 관리들이 표현의 자유를 보장한 수정헌법 1조를 위반했다며 지난 20일 밤 뉴욕 맨해튼 연방법원에 고소장을 제출했다.이들은 고소장에서 코언의 회고록 출간을 막기 위해 당국이 그를 다시 교도소로 돌려보냈다고 주장했다.앞서 지난 9일 연방교정국은 코언이 가택연금 조건을 받아들이기를 거부해 재수감했다고 밝혔다.이에 대해 NYT는 "11월 대선 전에는 책을 출간할 수 없다는 조건"이라고 보도했다.코언은 소장에 첨부한 진술서에서 자신은 교정 당국이 제시한 가택연금 합의서에 서명을 거부한 적이 결코 없다고 말했다.그러면서 단지 변호사가 합의서 조건에 대해 몇 가지 질문을 했을 뿐인데 "이후 세 명의 요원이 수갑 등을 가지고 나를 체포하러 와 충격을 받았다"고 밝혔다.코언은 2018년 금융사기와 탈세 등으로 징역 3년형을 받고 이듬해 수감됐다.2021년 11월까지 복역할 예정이었으나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 우려에 따라 5월 21일 교도소에서 풀려나 가택연금에 들어갔다.그는 가택연금 중이던 지난 2일 트윗을 통해 9월에 출판 예정인 책의 집필을 마치는 데 가까워졌다고 밝혔다.책의 가제는 "불충한: 도널드 트럼프 대통령의 전 개인 변호사 마이클 코언 이야기'(Disloyal: The True Story of Michael Cohen, Former Personal Attorney to President Donale J.Trump)다.소장에 따르면 이 책에는 "트럼프 대통령과의 직접 경험"과 "공개되지 않은 대통령의 행동들에 대한 세세한 묘사"를 담고 있다.책은 특히 저명 유대인들에 대한 반유대적 발언과 버락 오바마 전 대통령이나 넬슨 만델라와 같은 흑인 지도자들을 향한 적의에 찬 인종차별적 발언을 콕 집어 묘사했다.코언은 진술서에서 다시 감옥에 수감된 뒤 컴퓨터에 접근이 허용되지 않는 상황에서 하루 23시간씩 독방에 감금돼 있다고 밝혔다.코언은 12년간 트럼프 대통령의 개인 변호사로 일하며 집사 노릇을 해 '해결사'로 불렸지만 러시아 스캔들 수사 과정에서 특검에 협조하며 등을 돌렸다.이에 트럼프 대통령은 그를 '쥐새끼'라며 비난했다./연합뉴스