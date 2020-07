코로나19 WHO에 최초 보고, 중국이 한 게 아니었다

WHO 중국사무소가 '원인불명 우한 폐렴' 처음 보고세계보건기구(WHO)에 지난 연말 처음으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사례를 보고 한 것은 중국 당국이 아닌 WHO 중국지역 사무소였던 것으로 드러났다.WHO가 이번 주 새로 공개한 세부 일지에 따르면 지난해 12월 31일 WHO에 중국 우한에서 발생한 새로운 바이러스성 폐렴 사례를 처음 보고한 것은 WHO 중국지역 사무소였다고 AFP통신이 3일(현지시간) 보도했다.일지에 따르면 WHO 중국지역 사무소는 지난해 12월 31일 우한 보건위원회 웹사이트에서 보도자료를 보고, 현지 거점에 연락했다.같은 날 WHO의 전염병 정보서비스는 미국에 있는 국제전염병 감시 네트워크 프로메드가 전달해준, 우한 지역에서 발생한 원인불명 폐렴 사례들과 관련한 기사를 입수했다.WHO는 이후 중국 당국에 1월 1∼2일 2차례에 걸쳐 이들 사례에 대한 정보를 요청했고 중국 당국은 3일 정보를 제공했다.앞서 WHO는 지난 4월 코로나19 초기대응 일지를 공개했을 때 우한 폐렴 감염 사례에 대한 첫 보고는 지난해 12월 31일 중국으로부터 왔다고 발표하면서도 정확한 출처를 밝히지 않았다.마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 이날 기자회견에서 "각국에는 감염이 발생한 이후 공식적인 확인 절차를 거치고 추가로 증상과 원인 등을 분석해 WHO에 정보를 제공하는데 24∼48시간이 주어진다"고 설명했다.그러면서 중국당국이 보고를 확인해달라는 WHO에 요청에 즉각 응했다고 덧붙였다.코로나19 관련 중국의 보고에 문제가 없었다는 설명이다.도널드 트럼프 미국 대통령은 앞서 WHO가 중국에 지나치게 가깝고, 코로나19 대응에 실패했다고 주장하면서 WHO와 모든 관계를 끊겠다고 밝힌 바 있다.WHO는 중국에 안일하게 대응했다는 지적에 대해 부인했다./연합뉴스