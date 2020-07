​​​​​​​도널드 트럼프 미국 대통령의 조카가 트럼프 대통령의 실상을 담았다고 주장하는 책 '이미 과한데 결코 만족을 모르는'(Too Much and Never Enough)을 당분간 출판할 수 없다는 법원 판단이 나왔다. 사진=REUTERS

도널드 트럼프 미국 대통령의 조카가 트럼프 대통령의 실상을 담았다고 주장하는 책 '이미 과한데 결코 만족을 모르는'(Too Much and Never Enough)을 당분간 출판할 수 없다는 법원 판단이 나왔다.AP통신 등의 보도에 따르면 뉴욕주 1심 법원 할 그린월드 판사는 30일(현지시간) 트럼프 대통령의 조카 메리와 출판사 사이먼 앤드 슈스터에 해당 책의 출간을 금지해서는 안 되는 이유를 설명할 것을 명령하면서 이같은 결정을 내렸다.메리는 트럼프 대통령의 친형이자 1981년 사망한 프레드 주니어의 딸이다. 그는 7월 28일 약 240쪽 분량의 신간을 공개할 계획이었다.트럼프 대통령의 동생 로버트는 메리가 비밀유지 계약을 위반했다며 법원에 출판금지 가처분 신청을 냈다. 이에 법원은 로버트의 주장과 같이 메리가 비밀유지 계약을 위반했는지를 판가름하기 전에 "책과 그 일부를 출판, 인쇄 또는 배포"하는 것을 금지했다.첫 공판은 7월 10일 열린다.그러나 출판사 사이먼 앤드 슈스터 측은 이미 책이 인쇄 및 제본과정을 마친 점에 비춰 책이 퍼지는 것을 막을 수 없다는 입장이다.사이먼 앤드 슈스터는 이날 법원에 제출한 서류를 통해 이미 7만5000권 가량이 인쇄 및 제본과정을 마쳤고, "수천 권"이 크고 작은 도소매 업체 등에 배포된 상황에서 배포된 책들에 대해서는 통제권이 없다는 입장을 전한 것으로 알려졌다.또한 출판사 측은 메리를 포함한 가족들이 약 20년전 맺은 트럼프 대통령 관련 비밀 유지 계약에 대해서도 알지 못했다고 전했다.메리는 2000년 친척들을 상대로 할아버지 프레드 시니어의 유산을 둘러싼 소송을 제기했다가 2001년 합의하면서 트럼프 가문 관련 내용을 외부에 알려서는 안 된다는 계약을 맺은 것으로 알려졌다.메리 측은 즉각 항고하기로 했다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com