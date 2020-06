세계보건기구(WHO) 사무총장은 17일(현지시간) 제너릭 스테로이드 '덱사메타손'에 대해 "매우 반가운 소식"이라며 환영했다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과의 싸움에서 희망이 보이기 시작했다면서 이같이 말했다.마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 다만 덱사메타손을 중증환자에 한해 사용해야 한다고 강조했다.앞서 영국 옥스퍼드대 연구팀의 주도로 진행된 '리커버리'(RECOVERY)라는 이름의 대규모 임상 시험 결과, 염증 치료 등에 사용돼 온 덱사메타손이 코로나19 중증환자의 사망률을 크게 낮추는 것으로 나타났다./연합뉴스