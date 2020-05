"시진핑은 자유민주주의 파괴자"

6월 G7회의서 '홍콩 의제' 선택해야

크리스 패튼 전 홍콩 총독은 25일 파이낸셜타임스에 기고한 글에서 "중국 시진핑 국가주석을 믿을 수 없다"고 강하게 비판했다. 로이터연합뉴스

중국 정부의 홍콩 국가보안법 제정 추진을 계기로 홍콩 내에서 민주주의를 요구하는 시위가 격화하고 있다. 로이터연합뉴스

“중국 국민은 믿을 수 있지만 시진핑은 신뢰할 수 없다. 선진 G7 국가들이 자유국가 홍콩을 위해 행동에 나서야 한다.”반란 등을 선동할 경우 최장 30년의 징역형에 처하는 내용의 홍콩 국가보안법을 중국 정부가 추진하면서 홍콩 내 시위가 격화하는 가운데, 크리스 패튼 전 홍콩 총독이 시진핑 정부를 강하게 비판하고 나섰다.마지막 영국인 총독이었던 패튼은 25일 파이낸셜타임스에 기고한 ‘G7은 홍콩 자유를 위해 일어서야 한다’(The G7 must stand up for Hong Kong’s freedom) 글에서 “선진 7개국이 다음달 열리는 회의에서 중국의 새로운 보안법 제정 움직임을 의제로 채택해야 한다”고 강조했다. G7은 미국·영국·프랑스·독일·이탈리아·캐나다·일본 등 선진 7개국으로 구성돼 있다.패튼 전 총독은 “중국 정부는 홍콩의 자유를 공격했고, 1997년 영국이 홍콩을 이양할 때 맺었던 일국양제(한 국가 두 체제) 약속을 깨뜨렸다”며 “모두 2013년 시진핑 국가 주석이 정권을 잡은 뒤 벌어진 일”이라고 말했다.그는 “시 주석은 공산당 통제를 강화했고 시민사회 및 반체제 활동을 단속했다”며 “신장위구르 시민들을 가뒀고 홍콩을 억압했다”고 비판했다. 이어 “시 주석은 자유민주주의의 모든 가치를 공격하라고 지시한 것”이라며 “호주가 중국의 코로나 사태에 대한 책임을 제기하자 중국은 국제 무역 규칙이 있는데도 경제적인 공격을 가했다”고 덧붙였다.패튼 전 총독은 “중국은 2047년까지 홍콩의 삶의 방식을 보장하겠다는 유엔과의 공동 선언을 파기했다”며 “강압과 고문으로는 (홍콩의 대표 음식 중 하나인) 딤섬을 팔지 못할 것”이라고 경고했다.패튼 전 총독은 자국 정부를 향해서도 강하게 대처할 것을 주문했다. 그는 “영국이 홍콩을 옹호하고 조약 의무를 이행하도록 하는 데 앞장서야 한다”며 “영국은 그렇게 해야 할 정치적, 도덕적 의무가 있다”고 강조했다. 또 “영국은 자유를 지키며 살고 싶어하는 홍콩 사람들에게 빚을 지고 있다”며 “중국 정부가 홍콩의 법치주의를 파괴한다면 홍콩은 국제 금융중심지를 상실하게 될 것”이라고 했다.패튼 전 총독은 “영국은 수 년간 중국과의 교역에서 막대한 무역수지 적자를 봤다”며 “코로나 사태를 계기로 중국과 새로운 관계를 맺을 필요가 있다”고 조언했다. 그는 “코로나 유행 초기에 내부 고발을 서슴지 않았던 용감한 중국 의사들처럼 중국 국민들은 믿을 수 있으나 시진핑 정권은 신뢰할 수 없다”며 “G7을 시작으로 ‘열린 사회’의 적을 향해 확고한 입장을 취해야 한다”고 강조했다.패튼 전 총독은 “만약 지금 행동하지 못하면 5년이나 10년 뒤엔 어떻게 하겠느냐”며 “신의를 잃으면 아무 것도 얻을 수 없다”고 말했다.조재길 기자 road@hankyung.com