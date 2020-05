도널드 트럼프 대통령/사진=EPA

도널드 트럼프 미국 대통령()이 WHO(세계보건기구)를 '중국의 꼭두각시'라고 비난하면서 미국의 WHO 지원금을 대폭 삭감하겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 18일(현지시간) 백악관 기자회견에서 이날 열린 WHO 총회와 관련해 "연설해달라는 요청을 받았지만 거부했다. 내 생각에 그들은 지난 시간 동안 아주 슬픈 일(a very sad job)을 했다"면서 이같이 말했다.트럼프 대통령은 "WHO는 중국의 꼭두각시다. 좋게 말하면 중국 중심적이라는 얘기"라며 "미국은 WHO에 매년 4억5000만달러를 줬다. 그 어떤 나라보다 많이 기여해왔다"고 강조했다. 이어 "그런데 중국은 고작 4000만달러를 지불해왔다"고 주장했다.그러면서 "WHO에 대한 지원금 삭감 계획을 고려하고 있다. 왜냐면 우리(미국)가 정당하게 대우받지 못하고 있기 때문"이라며 "WHO는 우리에게 나쁜 조언을 많이 하기도 했다"고 덧붙였다.WHO 이날 제73차 세계보건총회(WHA)를 개최했다. 중국에서는 시진핑 주석이 기조연설에 나선 반면 미국에선 트럼프 대통령이 아닌 앨릭스 에이자 보건복지부 장관이 연설했다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com