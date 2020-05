유럽연합(EU)을 비롯한 각국이 18일(현지시간) 세계보건기구(WHO)의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응에 대한 독립적 평가를 촉구했다고 AP 통신 등이 전했다.EU가 내놓은 이 같은 내용의 결의안은 WHO 회원국 가운데 절반 이상의 지지를 얻었으며, 이날부터 이틀간 열리는 WHO 연례 회의인 세계보건총회(WHA)에서 논의될 예정이다.로이터 통신은 이 결의안 초안은 WHO 194개 회원국 가운데 116개국의 지지를 받았다고 보도했다.이 결의안은 코로나19를 둘러싼 국제적 대응을 조율하기 위한 WHO의 노력에 대한 "공정하고, 독립적이고, 종합적인 평가의 단계적 절차"를 개시하기 위한 것이라고 AP는 전했다.이번 결의안은 독립적인 조사가 최대한 빨리 적절한 시기에 시작돼야 하며, WHO의 조치 등에 대해 검토해야 한다고 제안했다.이 같은 움직임은 호주가 코로나19의 근원과 WHO의 대응에 대한 독립적 조사를 요구한 가운데 나왔다.도널드 트럼프 미국 대통령도 코로나19 확산에 대한 중국 책임론을 제기하면서 WHO 또한 '중국 편들기'로 일관한다며 거세게 비난해왔다./연합뉴스