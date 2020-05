건스앤로지스 '코로나45' 셔츠 판매…45대 대통령 트럼프 조롱

하드록 밴드 건스앤로지스가 미국의 45대 대통령인 도널드 트럼프 대통령을 '코로나45'라고 조롱했다고 14일(현지시간) USA투데이가 보도했다.건스앤로지스는 전날 트위터를 통해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 구호 활동을 돕기 위해 티셔츠를 판매하기로 했다면서 사진을 공개했다.검은색 티셔츠에는 '리브 앤드 렛 다이 위드 코로나45'(Live N' Let Die with COVID 45)라는 문구가 새겨져 있었다.45대 대통령인 트럼프 대통령을 조롱하기 위해 '코로나19'를 '코로나45'로 비틀어 버린 것이다.'리브 앤드 렛 다이'라는 문구도 트럼프 대통령의 코로나19 대응 행보를 꼬집는 내용을 담고 있다.'리브 앤드 렛 다이'는 지난 5일 트럼프 대통령이 애리조나주 마스크 제조공장을 방문했을 때 백악관 측이 현장 배경 음악으로 사용한 노래 가운데 하나다.비틀스의 폴 매카트니가 만든 이 노래는 1973년 영화 '007 죽느냐 사느냐'의 주제곡으로 쓰였고, 1991년 건스앤로지스가 리메이크했다.트럼프 대통령의 공장 방문 시에는 건스앤로지스의 '리브 앤드 렛 다이'가 울려 퍼졌고, 트럼프 대통령은 당시 마스크 없이 고글만 착용해 구설에 올랐다.건스앤로지스가 내놓은 티셔츠는 장당 25달러에 판매되며, 수익금 전액은 코로나19 구호단체에 전달될 예정이다.1990년대 큰 인기를 누린 건스앤로지스는 '웰컴 투 더 정글'(Welcome To The Jungle), '스위트 차일드 오 마인'(Sweet Child O'Mine), '노벰버 레인'(November Rain) 등의 히트곡을 남겼다./연합뉴스