아프리카 부룬디 '코로나19 대응' WHO 고위팀 추방

"부당하게 내정 간섭"…부룬디, 20일 대선 앞두고 예방조치 부실아프리카 중부 부룬디가 대선을 며칠 앞두고 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응을 현지에서 관장하는 세계보건기구(WHO) 고위팀을 추방했다고 AFP통신 등이 14일(현지시간) 보도했다.부룬디 외교부는 전날 콩고 브라자빌에 있는 WHO 아프리카 본부에 보낸 서한에서 부룬디 주재 WHO 대표와 다른 3명의 동료와 관련, "'페르소나 논 그라타'(외교상 기피인물)로 선언돼 (15일까지) 부룬디 영토를 떠나야 한다"고 밝혔다.지난 12일자로 돼 있는 이번 추방 지침 대상은 부룬디 WHO 최고 관리인 월터 카자디 무롬보 박사, 부룬디 코로나바이러스 조정관 장 피에르 무룬다 은카타 박사, 전염병 담당 루하나 미린디 비심와 박사, 코로나19 검사 연구소 전문가 다니엘 타르지 교수 등 모두 4명이다.부룬디 관리는 AFP에 "부룬디의 코로나19 대응을 지원하는 WHO 팀 전원이 추방된다"면서 "보건부에서 코로나바이러스 관리에 부당한 간섭을 한다고 비난하면서 WHO를 전적으로 업무에서 배제했다"고 말했다.그러나 서한에는 추방 결정에 대한 이유가 명시돼 있지 않다.이번 추방 발표는 부룬디가 오는 20일 새로운 대통령과 의원, 지방 관리들을 선출하는 선거를 앞두고 이뤄졌다.아프리카 질병통제예방센터(CDC)의 존 응켄가송 소장은 이날 부룬디의 조치에 대해 "불행한 일"이라고 말했다.그러면서 "지금 WHO를 쫓아낼 여유를 부릴 때가 아니다.코로나19와 전쟁에서 승리하는 열쇠는 바로 조율이다"라며 "우리는 전문가가 절실히 필요하기에 각국이 올바른 행동을 하기를 촉구한다"고 말했다.인구 1천100만명의 내륙국가 부룬디는 27명의 코로나19 누적 확진자와 1명의 사망자를 보고한 상태다.그러나 부룬디는 코로나19에 대한 예방조치를 제대로 취하지 않고 있고 검사율도 낮아 실제 발병은 더 많다는 우려를 부추기고 있다인권단체들은 부룬디 정부가 어떤 비용을 치르고서라도 투표를 강행하려고 한다면서 여당과 산하 청년단체가 의견을 달리하는 사람들과 코로나바이러스 예방조치를 스스로 취하는 사람들을 위협하고 있다고 비판했다.앞서 부룬디 관리들은 '신의 가호'로 확진자 발생이 낮은 것이라면서 주민들에게 두려움 없이 일상생활을 하라고 촉구한 바 있다./연합뉴스