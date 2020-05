코로나·무역 등 전방위 갈등

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 미국 기업의 중국 화웨이 장비 구매를 막는 행정명령을 1년 연장했다. 5세대(5G) 통신망 경쟁에서 중국을 계속 견제하겠다는 의도다. 중국도 다음달부터 자국 교통·통신·금융기업이 외국산 정보기술(IT) 기기를 구매할 때 심사를 의무화하는 방식으로 미국을 겨냥한 반격에 나섰다.트럼프 대통령은 미·중 무역전쟁이 한창이던 지난해 5월 15일 ‘정보통신 기술·서비스 공급망 확보 행정명령’에 서명했다. 이에 따라 미국 정보통신산업 보호를 위해 국가비상사태를 선포하고 국가안보를 위협하는 외국산 장비 구매를 제한했다. 행정명령에 특정 국가 및 기업을 명시한 건 아니었지만 기술패권 경쟁의 핵심인 5G 통신장비 업체 화웨이와 ZTE를 겨냥했다는 게 중론이다. 미 상무부는 행정명령 서명 다음날 별도의 조치를 통해 화웨이와 68개 계열사를 거래제한 기업 명단에 올리기도 했다.트럼프 대통령이 이번에 행정명령을 1년 더 연장하자 블룸버그통신은 “5G 지배력을 둘러싼 중국과의 전투가 계속될 것”이라고 전했다.이번 조치로 미·중 갈등은 더 격화될 전망이다. 트럼프 대통령은 지난 11일 미국 최대 퇴직연금인 공무원연금의 중국 주식투자 계획에 제동을 걸었다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 대해선 ‘중국 책임론’을 제기하고 미·중 1단계 무역합의 파기 가능성을 거론하는 등 ‘중국 때리기’를 이어가고 있다.미국의 중국 압박이 위안화 가치 하락으로 이어지면서 ‘환율전쟁’이 벌어질지 모른다는 우려도 나온다. 마크 윌리엄스 캐피털이코노믹스 수석이코노미스트는 파이낸셜타임스에 “미국은 (11월) 대선을 앞두고 아마 더 공격적으로 나올 것”이라며 “위안화가 앞으로 수개월에 걸쳐 점진적으로 평가절하될 것”이라고 말했다.중국도 가만히 앉아서 당하지는 않겠다는 분위기다. 14일 니혼게이자이신문에 따르면 중국 정부는 교통·통신·금융 등 공공 인프라를 운영하는 자국 기업이 컴퓨터 서버를 비롯한 IT 기기를 조달할 때 사전심사를 받도록 하는 새 행정규칙을 6월 1일부터 시행하기로 했다.새 행정규칙의 세부 내용은 공개되지 않았다. 하지만 업계에선 휴렛팩커드(HP), 델 등 중국에 진출한 미국 IT 대기업이 직접적인 사정권에 들 것이란 분석이 나온다. 이번 조치가 미국의 ‘화웨이 장비 구매 제한’에 대한 보복으로 해석되는 배경이다.새 행정규칙의 근거가 되는 인터넷안전법은 시진핑(習近平) 중국 국가주석 등 지도부가 목표로 내건 ‘IT 기기·네트워크 기술 국산화’를 뒷받침하기 위해 2017년 도입된 법이다. 이 법은 컴퓨터 서버, 네트워크 기기, 클라우드 서비스뿐 아니라 PC, 프린터, 복합기 등 일반 사무용품까지 심사 대상에 포함시켰다. 특히 중국 현지 생산, 외국계 기업 출자비율 제한, 중국 국적자에 의한 경영 등 까다로운 조건을 담고 있어 ‘외국계 IT 기업을 몰아내려는 법’이란 지적을 받고 있다. 이 법이 도입된 이후 중국 지방정부와 국유기업은 IT 기기를 조달할 때 이미 외국계 기업을 배제하고 있다. 다음달부터 새 행정규칙이 시행되면 민간기업에서도 외국산 IT 기기를 배제하려는 움직임이 확산될 가능성이 크다.워싱턴=주용석/도쿄=정영효 특파원 hohoboy@hankyung.com