WHO "코로나19 재발 감지 능력없이 봉쇄 완화하면 악순환"

세계보건기구(WHO)는 13일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 새로운 발병 사례를 감지할 능력 없이 봉쇄 조치를 완화할 경우 공중보건과 경제가 계속해서 나빠지는 악순환이 벌어질 수 있다고 우려했다.마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 이날 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 최근 들어 각국이 코로나19 봉쇄 조치를 잇달아 완화하자 이같이 말했다.그는 "체계적인 위험 평가 과정을 통해 우리는 경보 수준을 국가와 지역, 글로벌 수준에서 낮출 수 있을 것"이라면서도 "현재는 위험이 여전히 높다고 본다"고 말했다.이어 시간이 흐르면 WHO가 각국의 위험 평가를 하향 조정하는 것을 고려할 수 있다며 그 전제 조건으로 "코로나19에 대한 통제, 매우 강력한 공중보건 감시, 재발하는 사례에 대처하기 위한 더 강력한 보건 시스템에 도달해야 한다"고 지적했다.그러면서 코로나19를 통제하기까지 "갈 길이 멀다"고 강조했다.브리핑에 동석한 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 전날 국경없는의사회(MSF)가 운영하는 아프가니스탄의 한 산부인과에서 무장 괴한의 공격으로 수십 명의 사상자가 난 데 대해 "충격적이고 경악했다"라고 말했다.그는 희생자를 추모하기 위해 1분간 묵념을 한 뒤 "우리는 건강을 위해 평화가 필요하고 평화를 위해서는 건강이 필요하다"면서 "평화와 휴전, 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)에 우선순위를 둬야 한다"고 촉구했다./연합뉴스