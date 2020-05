WHO "코로나19 치료제 임상시험 결과 몇 달 내 기대"

세계보건기구(WHO)는 8일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제를 찾기 위한 임상 시험 결과가 몇 달 내로 나올 것으로 기대한다고 밝혔다.마리아 판케르크호버 WHO 신종질병팀장은 이날 저녁 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 현재 15개국 2천500여 환자가 참여한 가운데 임상 시험이 진행되고 있다면서 이같이 말했다.그는 어떤 치료제가 코로나19에 효과가 있고 안전한지 알기 위한 임상 시험, 이른바 '연대 시험'이 진행되고 있으며, 여기에는 렘데시비르와 클로로퀸 같은 코로나19 치료제 후보도 포함돼 있다고 전했다.브리핑에 동석한 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 코로나19 대응을 위한 '전략적 준비 및 대응 계획'(SPRP)을 갱신한 결과 올해 연말까지 17억 달러(약 2조757억원)가 필요한 것으로 추산됐다고 전했다.그러나 WHO가 모금한 기부금을 포함해도 13억 달러가 부족하다면서 40년 전 세계가 협력해 천연두를 근절했듯이 코로나19 확산을 통제하는 데 연대를 보여달라고 촉구했다.한편, 피터 벤 엠바렉 WHO의 식품안전·인수공통전염병 전문가는 이날 오전 열린 제네바 유엔 사무소의 정례 화상 브리핑에서 중국 우한의 재래시장이 "코로나19 사태에 역할을 했다"고 밝혔다.다만 그는 "시장이 (코로나19의) 원천인지 증폭하는 역할을 했는지는 모른다"면서 코로나19 바이러스가 어떻게 인간에게 전염됐는지 알기 위해서는 그 이전의 원형을 알아내는 것이 중요하다고 강조했다.그러면서 코로나19의 동물 기원을 확인하는 데는 상당한 시간이 걸릴 것이라고 덧붙였다./연합뉴스