도널드 트럼프 미국 대통령.(사진=EPA=연합뉴스)

도널드 트럼프 미국 대통령이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 유엔 산하 세계보건기구(WHO) 개혁 필요성에 공감했다고 26일(현지시간) 백악관이 밝혔다.WHO 자금지원 전면 중단 방침을 선언했던 트럼프 대통령이 WHO 압박을 위한 국제공조 구축을 시도하는 모양새다.저드 디어 백악관 부대변인은 성명을 통해 “트럼프 대통령이 이날 마크롱 프랑스 대통령과 통화하며 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행) 퇴치 및 세계 경제의 재개 등을 논의했다”고 전했다.부대변인에 따르면 미·프랑스 정상은 이날 통화에서 P5(유엔 안전보장이사회 상임이사국) 회의를 근시일내로 소집해 코로나19 팬데믹과 관련한 유엔의 대응에 대해 논의가 필요하다는 입장을 공유한 것으로 알려졌다.디어 부대변인은 이어 “트럼프 대통령과 마크롱 대통령이 WHO 개혁 필요성에 대해 뜻을 모았다”면서 양 정상이 이와 함께 중요한 역내 및 양자 현안을 토의했다고 덧붙였다.다만 현재 중국은 WHO에 대한 전폭적 지원 입장을 밝히고 있고 러시아도 미국의 지원 중단 방침을 비판하는 등 주요 국가들간 의견이 엇갈리고있어 WHO 개혁 추진 과정에서 진통이 예상되고 있다.앞서 트럼프 대통령은 지난 14일 "WHO가 중국 편향성 등의 문제로 인해 기본적인 의무를 이행하는 데 실패했으며 이에 대해 반드시 책임을 물어야 한다"면서 WHO 자금 지원을 중단하겠다고 밝힌 바 있다.이후 백악관은 지난 16일 트럼프 대통령 주재로 열린 주요 7개국(G7) 정상 화상회의에서 G7 정상들이 WHO의 코로나19 대응과 관련해 철저한 검토와 개혁을 요구했다고도 전했다.한편 워싱턴포스트(WP)는 최근 트럼프 대통령과 미 행정부 최고위층 인사들이 종전 WHO 지원금을 다른 비정부기구(NGO)들에 직접 지원하는 방안을 검토하는 등 WHO를 무력화하기 위한 작업을 진행 중이라고 보도한 바 있다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com