레이디가가, 트럼프가 비판한 WHO 사무총장에 "슈퍼스타" 찬사

팝스타 레이디 가가가 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장을 "슈퍼스타"라고 부르며 공개 찬사를 보냈다고 미국 의회 전문 매체인 더힐이 17일(현지시간) 보도했다.레이디 가가는 이날 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 기금 마련을 위한 온라인 자선 콘서트 '원 월드: 투게더 앳 홈'(One World: Together At Home)의 라인업 구성을 논의하기 위한 WHO 브리핑 도중 "테워드로스 박사님, 당신은 진정한 슈퍼스타다"라고 말했다.레이디 가가는 또 "모든 의료전문가의 이야기를 전하고, 그들이 속한 시스템에 얼마나 자원이 부족한지를 퍼뜨려준 언론에도 너무나 감사하다"고 말했다.이어 "이 시기에 우리는 유례없이 친절한 국제사회를 목격했다"며 "이 승리는 나와 내 동료로 하여금 소명의식을 갖고 민간 부문과 자선가들에게 WHO의 코로나19 대응에 수백만달러를 기부해달라고 요청할 수 있게 했다"고 밝혔다.테워드로스 사무총장을 추켜세운 레이디가가의 발언은 도널드 트럼프 미 대통령이 WHO의 코로나19 대응을 문제 삼으며 자금 지원을 중단하도록 한 가운데 나왔다고 더힐은 지적했다.'원 월드' 콘서트는 코로나19에 맞서 싸우는 의료진을 격려하고 이에 대응하기 위한 기금을 마련하기 위한 자선 콘서트로, 레이디 가가가 WHO 등과 손잡고 기획했다.레이디 가가를 비롯해 엘튼 존, 롤링스톤스, 테일러 스위프트, 오프라 윈프리 등이 전 세계 유명 인사들이 대거 참가하는 이 콘서트는 이미 5천만달러(약 608억원)를 모금하는 데 성공했다./연합뉴스