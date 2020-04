[김현석의 월스트리트나우] "JP모간과 므누신, 시장이 모르는 뭔가를 아나?"

▶JP모간의 15일 채권 발행 결과

15일(현지시간)은 월가 투자자들에게 힘든 하루였습니다.투자자들은 어제 시작된 1분기 어닝시즌에서 경기 침체의 피냄새를 맡았습니다. 이날은 3월 미 경제의 현실을 알려주는 하드데이터(실물 지표)들을 만났습니다.지난 3월 소매판매는 전월 대비 8.7% 감소해 통계를 집계하기 시작한 뒤 가장 크게 떨어졌습니다. 이전 최대 낙폭은 금융위기 당시인 2008년 11월의 3.9% 감소였습니다.자동차, 의류, 레스토랑 소비는 20~50%까지 줄어 모두 역대 최대 감소폭을 기록했습니다. '사재기'로 인한 식료품 지출의 급증으로 전체 지표가 10%대로 떨어지지 않은 게 다행이었습니다.또 3월 산업생산은 전월 대비 5.4%(계절 조정치) 감소해 2차 대전 직후인 1946년 1월 이후 가장 큰 폭의 하락세를 보였습니다.오후에 나온 미 중앙은행(Fed)의 베이지북은 “미 전역에서 경제가 갑작스럽고 가파르게 위축됐다”(contracted sharply and abruptly)고 진단했습니다. 모든 지역에서 경제 전망이 매우 불확실하며, 대부분 악화가 예상된다고 관측했습니다.월가 관계자는 "투자자들이 3월 실물지표를 만나 이제 리얼리티 체크(현실 인식)를 하고 있다"고 말했습니다. 그는 "미국의 경제 봉쇄가 3월 중순 시작됐기 때문에 3월 지표는 그 영향을 절반 정도 반영한 셈"이라며 "4월 지표는 무시무시할 것"이라고 말했습니다.월스트리트저널(WSJ)도 이날 '끔찍한 3월 지표는 훨씬 더 나쁜 4월의 예고편‘ (Awful March Was a Preview of Far Worse April for U.S. Economy)이라는 제목의 기사를 내고 "역사적으로 나쁜 3월 소매판매와 산업생산은 4월에 더 악화됨을 시사한다"고 지적했습니다.이날 서부텍사스원유(WTI)는 새벽부터 배럴당 19달러대로 무너졌습니다.국제에너지기구(IEA)가 산유국들의 970만배럴 감산은 소비 감소폭에 비하면 한참 모자라며, 이대로라면 올해 중반께 세계의 원유저장고가 가득할 것이라고 예상한 탓입니다.이어 나온 미 에너지정보청(EIA)의 지난주 통계에선 원유재고가 한 주만에 1925만배럴이나 급증한 것으로 나타났습니다. IEA의 주장을 뒷받침한 겁니다.이에 따라 미 행정부가 셰일업자들에게 셰일오일 채굴을 중단하는 댓가로 돈을 주는 방안을 검토하고 있다는 블룸버그 뉴스까지 나왔습니다.하지만 뉴욕 증시는 하락폭 1~2%대에서 버텼습니다. 다음달 1일이면 경제를 재개한다는 희망을 품은 탓입니다.앤드류 쿠오모 뉴욕주지사가 오후 12시께 "코로나바이러스 3일 평균 신규입원자가 처음으로 감소했다"고 밝힐 때는 다우지수가 수십 포인트 반등했습니다.이 시간 뉴욕 채권시장의 분위기는 달랐습니다. 많은 트레이더들이 단말기만 쳐다본 채 망연자실하고 있었습니다.이유는 미국 최대 은행 JP모간 탓이었습니다.어제 1분기 실적을 발표한 JP모간은 이날 아침 일찍 금융채 발행에 나섰습니다. 실적 발표 전 2주간의 블랙아웃(금지 기간)이 풀린 직후였습니다.어제까지 신용등급 ‘더블A’인 JP모간의 채권은 유통시장에서 국채와의 스프레드가 150~160bp(1bp=0.01%포인트) 수준에 거래됐습니다.하지만 이날 JP모간은 최초 제시금리(Initial guidence)로 205bp를 불렀습니다. 통상 최초 제시금리는 통상 유통가보다 20bp 정도 높은 게 관행입니다. 높은 금리를 제시해 투자자를 끌어모으고 경쟁을 유도해 낮은 금리에 발행하는 식이죠. 그런데 40~50bp나 높게 제시하자 시장에선 불안감이 감지됐습니다.한 채권 트레이더는 "JP모간이 왜 이리 급히 자금을 조달하려하는 지 궁금해졌다"고 말했습니다.오전 11시반. JP모간이 내놓은 5년, 10년, 20년, 30년물 100억달러 어치 금융채는 스프레드가 175~190bp에서 낙찰됐습니다. 어제 유통가보다 25~30bp 높은 금리입니다.게다가 10년~30년물까지 금리가 기간프리미엄 없이 거의 평평한 수준에서 발행됐습니다.