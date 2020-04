트럼프, WHO 자금지원 중단…"기본책무 이행 실패 책임 물어야"(종합)

'중국 편향성' 이유 들어 자금줄 끊는 극약처방…팬데믹 국면서 후폭풍 예고트럼프 행정부 대응 부실 논란 역풍 속 국면전환 시도 포석 관측도도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 상의 문제를 들어 세계보건기구(WHO)에 대한 자금 지원 중단을 전격 지시했다.WHO의 중국 편향성 등을 그 이유로 들어 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 국면에서 전 세계 보건 문제를 이끄는 국제기구에 대한 자금줄을 끊는 극약처방을 통해 전면전을 선언한 셈이어서 만만치 않은 후폭풍이 예상된다.트럼프 대통령은 이날 백악관 로즈가든에서 열린 기자회견에서 재검토 작업이 실시되는 동안 WHO에 대한 자금 지원을 중단한다고 발표했다고 CNN방송 등이 보도했다.트럼프 대통령은 이번 재검토 작업은 코로나19의 확산을 은폐하고 그릇된 대응을 하는 데 있어 WHO가 어떤 역할을 했는지에 대해서 이뤄질 것이라고 설명했다고 CNN이 전했다.트럼프 대통령은 WHO가 기본적인 의무를 이행하는 데 실패했으며 이에 대해 반드시 책임을 물어야 한다"고 말했다.그러면서 WHO가 중국으로부터 나오는 보고들에 대해 제대로 조사했더라면 코로나19가 보다 더 억제되고 많은 생명을 구할 수 있었을 것이라면서 WHO가 코로나19에 대한 중국의 허위 정보를 조장함으로써 보다 광범위한 확산을 초래했다고 비판했다고 로이터통신이 전했다.트럼프 대통령은 다만 의미 있는 개혁을 위해 WHO에 계속 관여해 나가겠다고 밝혔다고 외신들이 보도했다.트럼프 대통령의 WHO 자금 지원 중단 선언은 그가 지난 7일 자금 지원 보류를 검토하고 있다는 언급을 처음 내놓은 지 8일 만에 이뤄진 것이다.트럼프 대통령은 당시 미국의 중국발 입국 금지 조치와 관련, "WHO는 나의 (중국에 대한) 여행 금지 조치에 동의하지 않고 비판했다.그들은 아주 중국 중심적인 것 같다"며 중국 편향성을 주장한 뒤 "우리는 우리가 무엇을 위해 돈을 내고 있는지 들여다볼 것"이라며 자금 지원 보류 카드를 꺼내 들며 압박에 나섰다.이에 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장이 다음날인 8일 "바이러스를 정치 쟁점화하지 말라"고 정면 반박하자 트럼프 대통령이 같은 날 코로나19 태스크포스(TF) 브리핑에서 제반박에 나서는 등 양측이 정면충돌 양상을 빚어왔다.트럼프 대통령은 특히 "중국은 4천200만 달러를 지출하고 우리는 4억5천만 달러를 지출한다.그런데 모든 것은 중국의 방식대로 진행되는 것처럼 보인다.그것은 옳지 않다"며 WHO의 중국 편향성을 거듭 제기했다.당시 브리핑에 함께 참석한 마이크 폼페이오 미 국무장관은 WHO 자금 지원 문제에 대한 재평가를 진행한다고 확인한 바 있다.그러나 트럼프 행정부의 이번 결정은 전 세계가 코로나 19 대응에 총력을 기울이는 상황에서 자유 진영 리더로서 이러한 흐름을 주도하고 국제 공조를 견인해야 하는 상황에서 코로나19 대응을 이끄는 국제기구의 숨통을 끊는 방식으로 위협을 가한 셈이어서 논란이 거세질 것으로 보인다.특히 트럼프 행정부가 초기 대응 부실 논란 등으로 국내적으로 책임론을 둘러싸고 거센 역풍에 직면한 상황에서 국면 전환을 위해 외부로 그 화살을 돌린 게 아니냐는 비판론도 제기된다./연합뉴스