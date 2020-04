WHO "미국은 최대 기여국…지원 계속되길 희망"(종합)

코로나19 늑장 대응 비난 일축…재양성에 대해 "답 갖고 있지 않아"세계보건기구(WHO)는 13일(현지시간) 미국의 WHO 자금 지원이 계속되길 바란다고 밝혔다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 오후 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 WHO에 대한 자금 지원 문제를 언급한 데 대한 의견을 묻는 말에 "미국은 WHO의 가장 큰 기여국"이라면서 이같이 답했다.그는 "트럼프 대통령과 2017년부터 여러 차례 만난 적이 있다"면서 2주 전에도 이야기를 나눴다고 전했다.그러면서 "내가 알기로 그는 지원을 해주는 사람"이라면서 "우리의 관계는 매우 좋다"고 덧붙였다.앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 10일 WHO에 매년 5억 달러(약 6천억원)의 자금을 지원해온 문제와 관련해 이번 주에 입장을 발표할 예정이라며 "우리는 이 문제에 대해 할 말이 많다"고 했다.일각에서는 WHO가 중국 편을 든다는 불만을 표시한 트럼프 대통령이 WHO 자금 지원을 보류할 가능성을 시사한 것이라는 분석을 내놓고 있다.이와 함께 WHO는 중국에서 지난해 12월 31일 첫 발병을 보고한 이후 코로나19에 대해 늑장 대응을 했다는 지적을 일축했다.브리핑에 동석한 마이클 라이언 WHO는 긴급준비대응 사무차장은 관련 질의에 중국의 보고 이후 불과 며칠 만에 첫 번째 경고를 발령했으며, 이는 미국의 일부 주(州)가 초기 대응을 준비하는 데 도움을 줬다고 평가했다.그는 또 코로나19에서 회복되고 검사에서 음성 반응을 나타낸 후 바이러스가 재활성화할 수 있는지에 대해 여러 의문이 있다고 말했다.일부 환자는 자신의 면역 체계 내에서 바이러스를 완전히 제거하지 못하는 경우도 있는 반면, 다른 환자들은 완전한 제거에도 두 번째 감염이 될 수도 있다고 그는 설명했다.그러면서 "회복과 이후 재감염에 대해 우리가 답을 지니고 있다고 믿지 않는다.그것은 알려지지 않았다"고 덧붙였다.아울러 라이언 사무차장은 코로나19 환자에 클로로퀸(chloroquine)과 하이드록시클로로퀸(hydroxychloroquine)을 투약하는 것에 대해 아직 "실증적인 증거가 없다"며 사용에 신중할 것을 당부했다.클로로퀸은 말라리아 치료제이고, 하이드록시클로로퀸은 클로로퀸 계열의 유사 약물로 코로나19 치료제로 거론된다.한편, WHO는 오는 14일 업데이트한 코로나19 대응 가이드라인을 제공할 예정이라고 알렸다.여기에는 코로나19 대응을 위한 봉쇄책 완화를 고려하는 국가에 대한 6개 기준이 포함되며, 이 기준은 검사와 격리 등 보건 시스템 역량 강화, 발병 위험을 일부 특수한 환경으로 제한, 해외 역유입 사례 관리 등이 담길 것이라고 덧붙였다./연합뉴스