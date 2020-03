터키 당국이 수니파 극단주의 테러조직 '이슬람국가'(IS) 포로 2명을 추방했다.터키 내무부는 12일(현지시간) IS 포로들의 구체적인 신원을 공개하지 않고 이들의 본국인 독일과 북마케도니아로 추방했다고 전했다.내무부는 "외국인 IS 포로들을 계속해서 본국으로 송환할 것"이라고 덧붙였다.터키는 지난해 10월 기준 약 1천200명의 외국인 IS 포로들을 수용 중이었으며, 지난해 11월부터 자국 내 구금 중인 IS 포로들을 출신 국가로 추방했다.내무부에 따르면 지난해 본국으로 송환된 외국인 IS 포로는 780명에 달한다./연합뉴스