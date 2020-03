세계보건기구(WHO)가 11일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대해 팬데믹(pandemic·세계적 대유행)을 선언했다.



WHO의 팬데믹 선언은 1968년 홍콩 독감과 2009년 신종 인플루엔자에 이어 세 번째다.



다음은 WHO와 중국, 한국 당국의 발표를 중심으로 정리한 코로나19 확산 일지.



▲ 2019.12.31 = 우한서 원인 불명 폐렴 환자 27명 발생

▲ 2020.1.9 = 우한 당국, 우한 폐렴 신형 코로나바이러스 원인 발표

▲ 2020.1.9 = 첫 사망자 발생. 만성 간질환, 암 투병 61세 중국 남성

▲ 2020.1.11 = 신형 코로나바이러스 원인 우한 폐렴 확진자 41명 공식 발표

▲ 2020.1.14 = 태국서 첫 해외 신종코로나 환자 확진. 우한서 방콕으로 입국한 61세 중국 여성

▲ 2020.1.15 = WHO "사람 간 전염 배제 못 해"

▲ 2020.1.16 = 일본서 첫 환자 확진. 우한 방문한 적 있는 일본 거주 30대 중국 남성

▲ 2020.1.20 = 한국서 첫 환자 확진. 우한서 인천으로 입국한 35세 중국 여성

▲ 2020.1.20 = 중국서 우한 외 지역 환자 발생. 베이징 2명, 광둥 선전 1명

▲ 2020.1.21 = 미국서 첫 환자 발생. 우한 다녀온 30대 남성

▲ 2020.1.22 = WHO, 신종코로나 관련 1차 긴급위원회 소집

▲ 2020.1.23 = WHO, 신종코로나 관련 2차 긴급위원회 결과 "국제적 공중보건 비상사태 선포 아직 이르다" 판단

= 베트남서 중국인 남성 2명 첫 확진

▲ 2020.1.24 = 한국서 두 번째 환자 확진. 우한서 입국한 55세 한국인 남성

= 프랑스 당국, 첫 확진 사례 발표. 유럽 대륙 첫 감염 사례

▲ 2020.1.25 = 캐나다서 첫 확진자 발생. 우한 방문한 50대 남성

▲ 2020.1.26 = 한국서 세 번째 확진자 발생. 우한서 입국한 54세 남성

▲ 2020.1.27 = 한국서 네 번째 확진자 발생. 우한 방문한 55세 남성 확진

▲ 2020.1.28 = 한국 정부, 우한에 전세기 급파 발표

= 독일서 첫 확진 환자 발생

▲ 2020.1.29 = 핀란드 당국, 우한서 온 중국인 여행자 확진 발표

= WHO, 전 세계 확진자 6천65명·사망 132명 발표. 중국 이외 지역에서는 15개국 68명 확진

▲ 2020.1.30 = 중국, 신종코로나 누적 사망 170명·확진 7천830명 발표

= 한국서 5·6번째 확진자 발생. 6번째 확진자는 2차 감염

= WHO, 3차 긴급위원회 소집 후 국제적 공중보건 비상사태 선포

▲ 2020.2.11 = WHO, 신종코로나바이러스 명칭 'COVID-19'(코로나19)로 결정

= WHO 사무총장 "신종 코로나 첫 백신, 18개월 내 준비될 것"

▲ 2020.2.23 = 강경화 외교부 장관, WHO 사무총장 제네바서 면담

▲ 2020.2.24 = WHO "코로나19, 아직 세계적 대유행 아냐"

▲ 2020.2.26 = 한국 국내 확진자 1천명 돌파. 사망 12명

= 브라질서도 코로나19 발생. 두달 만에 전 세계 6대주·46개국으로 확산

▲ 2020.2.28 = WHO, 코로나19 세계적 위험 수준 '매우 높음'으로 최고단계 격상

▲ 2020.3.5 = WHO "한국서 코로나19 신규 확진 감소세…고무적 조짐"

▲ 2020.3.9 = 강경화 외교부 장관, WHO 사무총장과 통화해 300만달러 기여 의사 표명

▲ 2020.3.10 = WHO "코로나19 팬데믹 위협 매우 현실화"

▲ 2020.3.11 = WHO 집계 전 세계 121개국서 확진자 12만4천909명, 사망자 4천585명

= WHO, 코로나19에 팬데믹 선언



/연합뉴스

