스페인이 인터넷을 기반으로 사업하는 글로벌 정보기술(IT) 대기업에 이른바 '디지털세'를 부과하는 법안을 의회에 제출했다고 로이터통신이 18일 보도했다. 매년 세계 시장에서 7억5000만유로 이상의 매출을 올리는 글로벌 디지털기업 중 스페인에서 300만유로 이상의 매출을 내는 업체가 부과 대상이다.



스페인 정부는 글로벌 IT 기업이 스페인에서 올리는 수익에 대해 3%를 세금으로 부과할 방침이다. 구글, 아마존, 페이스북 등 주로 미국 IT 기업들이 부과 대상이 될 것으로 예상된다.



마리아 제수스 몬테로 스페인 예산장관은 "부과 대상 기업은 올해 말부터 세금을 납부해야 할 것"이라며 "과세 연기는 국제협의에 따라 허용될 수도 있다"고 말했다.



세계 주요국들은 경제협력개발기구(OECD) 차원에서 디지털세를 비롯해 글로벌 기업의 역외 조세와 관련한 국제 규정을 합리적으로 개편하기 위한 논의를 진행 중이다.



앞서 프랑스 정부는 올해부터 연 매출 7억5000만유로 이상이면서 프랑스 내에서 2500만유로 이상의 매출을 올리는 IT 기업에 프랑스 내에서 벌어들인 매출의 3%를 디지털세로 부과하기로 했다. 그러나 미국과의 협상 끝에 국제사회 합의를 도출한 이후로 과세를 미루기로 했다.



안정락 기자 jran@hankyung.com

