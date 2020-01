[김동욱의 일본경제 워치] 갈수록 커지는 도시바 자회사의 '회계 부정'

회계 부정 '꼬리표' 떼지 못한 도시바/도시바 홈페이지 캡쳐

2 조원이 넘는 분식회계를 저질러 2017 년 일본 도쿄증권거래소 1 부 시장에서 퇴출된 정보기술 (IT) 기업 도시바가 또다시 부정회계에 연루됐던 사실이 지난주 드러난 바 있습니다 . 이번에는 추가적으로 도시바 자회사 등이 연루된 부정회계가 2015 년부터 이어졌고, 가상거래 규모도 400 억엔 ( 약 4000 억원 ) 이 넘는다는 점이 밝혔습니다 . 하지만 관계자들은 “ 실체가 없이 장부상으로만 거래가 이뤄지고 있었는지 몰랐다 ” 고 발뺌만 하는 모습입니다 .

니혼게이자이신문에 따르면 지난주 표면화된 도시바의 연결자회사인 도시바 IT 서비스의 부정회계에 일본제철 계열사를 비롯한 다수의 일본 IT 기업이 연루됐고 , 부정회계가 수년간에 걸쳐 지속적으로 자행돼온 사실이 드러났습니다 . 도쿄증시 1 부 상장사인 넷원시스템스라는 회사를 중심으로 2015 년부터 도시바 IT 서비스 , 닛테쓰솔루션스 , 후지전기 IT 솔루션 , 미즈호도시바리스를 비롯해 복수의 비상장 IT 회사들이 장기간에 걸쳐 가공매출을 반복해 왔다는 것입니다 .

넷원시스템스와 도시바 IT 서비스 등이 실제 IT 기기구입을 하지 않으면서도 일본제철 자회사인 닛테쓰솔루션스와 거래를 한 것처럼 ‘ 가상거래 ’ 를 회계에 반영해 왔습니다 . 실물 거래 없이 장부상으로만 거래하는 ‘ 순환거래 ’ 가 시행된 것입니다 . 가공거래 규모는 최소 400 억엔 ( 약 4263 억원 ) 이 넘을 것이란 추산입니다 .

도시바 IT자회사 등이 연루된 가상거래/니혼게이자이신문 홈페이지 캡쳐

앞서 지난 20 일 도시바 IT 서비스는 지난해 일본 회계연도 상반기 (4~9 월 ) 에 실제 제품이나 서비스를 거래하지 않은 채 장부상으로만 ‘ 순환 거래 ’ 를 실시해 매출 200 억엔 ( 약 2101 억원 ) 가량을 과대 계상한 것으로 나타났습니다 . 올해 도쿄증시 1 부 복귀를 노리는 도시바의 계획에 큰 차질을 끼칠 것이란 게 일반적인 전망입니다 . 이번 부정회계 충격파로 도시바의 지난해 상반기 디지털 부문 수익 증가분 231 억엔의 대부분이 과대 계상됐을 가능성이 높다는 지적이 제기된 상황입니다 . 지난해 상반기 결산을 취소하고 새로운 결산을 발표한 계획입니다 .

도시바 등이 ‘ 회계부정 상습범 ’ 이라는 오명이 확인되고 있는 상황이지만 관계자들은 모르쇠로 일관하는 모습입니다 . 도시바 IT 서비스 관계자는 “ 가공거래라는 인식이 없었다 ” 면서도 “ 제품을 거래한 쪽에서 문의가 전혀 없는 등 부자연스런 점은 있었다 ” 고 마치 남의 얘기하는 듯한 반응을 보였습니다 . 모회사인 도시바도 “ 도시바 자회사인 도시바 IT 서비스가 가공거래에 주체적으로 관여한 증거는 발견되지 않았다 ” 고 사태 파장을 축소하는 데만 급급한 모습입니다 .

미즈호도시바리스도 “ 내부조사 결과 , 가공거래를 인식했던 것으로는 보이지 않는다 ” 는 입장을 내놨습니다 . 후지전기 IT 솔루션도 “ 자회사에서 의문의 거래가 있었던 것은 사실이지만 지난해 12 월부터 외부 전문가가 참여한 조사위원회가 조사하고 있다 ” 고만 밝혔습니다 .

도시바는 지난 2015 년 미국 원자력발전 자회사 웨스팅하우스의 경영 손실을 감추기 위해 7 년간 2248 억엔 ( 약 2 조 3629 억원 ) 을 분식 회계한 사실이 발각됐었습니다 . 결국 채무 초과 등으로 2017 년 8 월 도쿄증시 1 부 시장에서 2 부 시장으로 강등됐습니다 . 이후 내부 통제를 강화해 도쿄증시 1 부 복귀를 노려왔지만 또다시 부정회계가 탄로 나면서 복귀 심사에 먹구름이 낀 상황입니다 . 그동안 회계 문제와 관련해 시장의 신뢰를 되찾기 위한 노력이 물거품 됐다는 평가입니다 .

사실 회계 부정과 관련한 일본 기업의 오명은 이번이 처음이 아닙니다 . 과거부터 부정회계가 적지 않다보니 분식회계 등과 관련한 국제용어 중 일본어에서 나온 표현도 적지 않습니다 . ‘ 도바시 ( 飛 ばし · 빼돌리기 )’, ‘ 미즈마시 ( 술에 물 타기 )’ 같은 용어들은 온라인 백과사전 위키피디아 등에 일본어 발음을 차용해 등재돼 있습니다 .

회계 부정과 관련한 일본어 단어 중 가장 국제화된 단어는 ‘ 도바시 ’ 입니다 . 값이 떨어져 평가손실이 발생한 주식이나 채권을 결산 시기가 다른 그룹 계열사 등에 시가보다 높은 값으로 되팔아 모기업의 손실을 숨기는 회계 조작 방식이라고 합니다 . 1987 년 다테호화학공업 채권이 폭락했을 때 다이와증권의 기업고객 담당 직원들이 손실을 감추기 위해 이런 수법을 쓴 것이 드러나면서 널리 알려졌습니다 . 야마이치증권 , 일본장기신용은행 , 가네보 등이 도바시를 남용한 끝에 경영 파산으로 이어졌고 2011 년 올림푸스의 분식회계에서도 이용될 정도로 일본 기업 사이에서 뿌리가 깊습니다 .

‘ 쥰칸도리히키 ( 循環取引 )’ 도 일본 사회에서 낯익은 표현입니다 . 이번 도시바 IT 서비스 사례도 넓게는 같은 수법인데 여러 기업 및 회계 당사자가 공모해 상품의 재판매나 업무위탁 등 상호주문을 반복해 가상매출을 계상하는 수법을 가리킵니다 .

이 밖에 다른 사람의 시선을 많이 의식하는 일본 문화 특성에서 나온 분식 관련 용어도 적지 않습니다 . 대표적인 것이 ‘ 다코 배당'입니다 . 일본어로 문어를 의미하는 ‘ 다코 ' 에서 나온 이 용어는 ‘ 문어는 배가 고프면 자신의 다리를 뜯어 먹는다 ’ 는 속설에서 유래했다고 합니다 . 외부 투자자에게 기업 상황이 좋아 보이도록 하기 위해 배당 여력이 없으면서도 무리해서 배당하는 행위를 지칭합니다 .

또 매출이나 영업이익 등을 실제보다 부풀린다는 뜻에서 ‘ 술에 물을 탄다 ’ 는 뜻의 ‘ 미즈마시 ’ 도 널리 퍼진 용어입니다 . 장부상에선 매출 · 이익 등으로 잡히지만 상품이 실제 거래되지 않은 채 거래처 사이를 순환하는 것을 지칭하는 ‘ 우주유영 ’ 등의 표현도 있습니다 .

도시바 자회사의 부정회계 사건이 캐면 캘수록 부정의 폭이 넓고 , 깊이가 깊다는 사실이 드러나는 모습입니다 . 이번 사태가 앞으로 어떤 모습으로 진행될지 향후 과정이 주목됩니다 .

도쿄=김동욱 특파원 kimdw@hankyung.com