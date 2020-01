4만1천년 전 야생쥐 레밍, 러 시베리아서 발견됐다

"북극 생태계 포유류 진화 이해하는데 매우 중요"러시아 시베리아 땅에 4만년이 넘도록 묻혀있었던 것으로 보이는 레밍(야생 쥐의 일종) 미라가 세상에 모습을 드러냈다.2일 러 관영 타스 통신과 영국 일간 데일리메일에 따르면 레밍 미라는 2016년 시베리아 사하(야쿠티야) 공화국에 사는 11살 소녀에 의해 북극권 한계선 인근 치레흐티아강 제방에서 우연히 발견됐다.오랜 시간이 흘렀음에도 이 레밍 미라의 등과 옆구리, 복부 쪽에는 털이 붙어있었다.레밍 미라의 길이는 16.5㎝였다.레밍 미라의 내부 장기는 모두 사라지만, 두개골을 포함한 뼈는 그대로 남아있었다고 연구팀은 밝혔다.이 레밍 미라를 조사한 알렉세이 로파틴 러시아과학 아카데미 연구원 등은 방사성 탄소연대 측정을 통해 레밍 미라가 4만1천300년 이상 땅속에 묻혀있었다고 추정했다.이 레밍 미라의 허벅지 뼈가 부러진 채 발견됐으며 죽은 이유에 대해서는 알려지지 않았다고 데일리메일은 전했다.연구팀은 "이번 발견은 북극 생태계에서 중요한 포유류 그룹의 진화를 이해하는 데 매우 중요하다"고 설명했다.연구팀은 이번 연구 결과를 지난해 발간된 러시아과학 아카데미 회보(Proceedings of the Russian Academy of Sciences) 489권 1호에 게재했다./연합뉴스