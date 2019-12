아마존 "올해 연말 美 쇼핑시즌에 사상 최대 판매실적"

세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 올해 홀리데이 시즌에 사상 최대 판매 실적을 거뒀다고 CNN 방송이 26일(현지시간) 보도했다.미국의 홀리데이 시즌은 11월 말 추수감사절부터 이듬해 연초까지 이어지는 쇼핑 대목을 가리킨다.아마존은 이날 구체적인 금액은 공개하지 않은 채 자사 전자기기 수천만 개가 팔린 데 힘입어 이런 성적을 냈다고 밝혔다.특히 올해 가장 많이 팔린 품목은 인공지능(AI) 비서 탑재 스마트 스피커 '에코닷', 스트리밍 서비스 기기 '파이어 TV 스틱', 디스플레이가 달린 스마트 스피커 '에코 쇼 5' 등이었다.또 아마존에 입점한 제3자 판매업체들의 제품도 10억 개 넘게 팔리며 판매액이 작년과 견줘 두 자릿수 증가율을 기록했다고 아마존은 밝혔다.가장 인기 있는 제품들은 장난감 브랜드 'LOL 서프라이즈'의 반짝이 글로브 인형 윈터디스코 시리즈, 로봇 청소기 '룸바 675', 압력밥솥 '듀오 80' 등이었다.또 올해 홀리데이 시즌에 가장 인기 있는 책은 존 그리샴의 '더 가디언즈', 파이어 TV에서 가장 많이 검색된 영화는 '나 홀로 집에', 아마존 뮤직에서 가장 많이 연주된 곡은 머라이어 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want For Christmas is You)였다./연합뉴스